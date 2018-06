Just Dance 2019 - Mit der coolsten Ankündigungs-Show der E3 2019

Ubisoft begann seine Pressekonferenz auf der E3 2018 in Los Angeles mit einer Live-Tanzeinlage, die mit ihrem farbenfrohen Stil und dynamischer Präsentation das neue Just Dance 2019 für PC, Xbox One und PS4 ankündigte. Dazu gibt es den E3-Announcement-Trailer, den ihr euch oben anschauen könnt. Der interaktive Tanztitel erscheint im Oktober 2018.

