Die Katze eines Spielers hat seine Xbox eingenommen, aber er hat sich etwas Gewieftes einfallen lassen, um das Biest zu verscheuchen

Die Xbox Series X ist der perfekte Ort für den Hintern einer Katze.

Wenn ihr Haustiere haltet, insbesondere Katzen, dann kennt ihr es vermutlich: Die Vierbeiner bewegen sich durch die Bude, als wäre es ihr eigener Palast und ihr ihre Diener. Alles, was ihr tut, tut ihr für eure Lordschaft und das schließt auch das Zocken mit ein.

Dabei spielt es keine große Rolle, ob ihr am PC oder an der Konsole spielt. Katzen denken, ihr setzt euch vor einen Monitor, damit sie es sich davor bequem machen und von euch bewundert werden können. Spielt ihr auf der Couch machen sie sich gerne direkt vor eurem Gesicht breit oder entdecken womöglich einen noch einladenderen Ort.

Zumindest ist das bei einem Spieler so, der seine Misere mit der Welt auf Reddit teilte. Die Katze von User Narrow-Survey7102 setzt sich nämlich am liebsten oben auf seine Xbox Series X. Das ist zwar sehr niedlich, sorgt aber auch dafür, dass die Konsole nicht richtig ablüften kann und schneller überhitzt. Deshalb musste sich der Spieler etwas einfallen lassen.

Die Xbox als »feindliche Katzenarchitektur«

In seinem Beitrag im Xbox-Subreddit schreibt er: »Ich habe meine Series X in eine feindselige Katzenarchitektur verwandelt.« Unter feindseliger oder auch defensiver Architektur versteht man normalerweise Gestaltungselemente im öffentlichen Raum, die verhindern sollen, dass sich bestimmte Personengruppen dort aufhalten. Mit Spikes vor Gebäuden oder Sitztrennern auf Bänken wollen so etwa Städte verhindern, dass Wohnungslose dort schlafen.

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Unsere Katze sitzt gerne auf meiner Xbox Series X, um sich beim Spielen den Hintern zu wärmen, was die Gefahr einer Überhitzung der Konsole erhöht. Deshalb habe ich diese »feindliche Architektur«-Modifikation 3D-gedruckt, um die Katze davon abzuhalten, den Lüfterauslass zu blockieren.

In den Beitragsbildern zeigt Narrow-Survey7102 neben dem verantwortlichen Frechdachs die beschriebene Konstruktion samt Konzept-Modell. Bei dem Aufsatz handelt es sich um eine Art gezackte Krone, die sich direkt oben auf der Konsole mit Stiften befestigen lässt. Das 3D-Modell hat er bei der Seite Makerworld zur Verfügung gestellt, falls ihr ähnliche Probleme habt.

Als Inspiration für das Design nennt Narrow-Survey7102 übrigens die Booster des Starship Flight 13, der als nächstes ins All abhebt.

Die kreative Konstruktion des Xbox-Spielers verhindert zwar, dass Haustiere eure Konsolen zum Überhitzen bringen, der Sommer an sich lässt sich damit aber logischerweise nicht abwenden.

Hohe Außentemperaturen können eure Geräte ebenfalls an ihre Belastungsgrenze bringen. Tipps, wie ihr die Wärme für die teure Technik eindämmen könnt, findet ihr in der obigen Linkbox.