Nach Vox Machina und Mighty Nein kämpft Critical Role für eine dritte Fantasy-Serie - und dafür gibt's schon »wilde« Vorlagen

Könnten wir bald auch die Bells Hells als Serie bei Amazon sehen? Wir haben Liam O'Brien von Critical Role danach gefragt. Bildrechte: Critical Role.

Drei große Kampagnen hat die professionelle DnD-Gruppe Critical Role in den letzten 11 Jahren abgeschlossen – die vierte Kampagne ist derzeit in vollem Gang. Doch bisher gab es nur zu den ersten zwei eine Animationsserie bei Amazon. Sowohl The Legend of Vox Machina als auch The Mighty Nein gelten aber als herausragend und konnten nicht nur jene Fans für sich gewinnen, die schon bei den DnD-Kampagnen Feuer und Flamme waren.

Als wir vor der Critical-Role-Show in Berlin mit der Stimme und dem Spieler hinter Charakteren wie Vax'ildan und Caleb Widogast sprechen konnten, haben wir Liam O'Brien natürlich auch danach gefragt, wie die Chancen darauf stehen, noch mehr derartige Animationsserien zu Gesicht zu bekommen.

Eine eindeutige Bestätigung konnte uns der Schauspieler nicht geben – aber dafür ein paar Gedanken dazu, was die Herausforderungen von weiteren Serien rund um Critical Role wohl wären.

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Ein wilder Haufen

Natürlich liegt es mehr als nahe, dass nach Mighty Nein die Heldengruppe der dritten Kampagne von Critical Role eine Animationsserie spendiert bekommt. Tatsächlich gab es in der vierten Staffel von Vox Machina sogar einen Gastauftritt eines wichtigen Charakters aus dieser Kampagne. Allerdings weiß auch Liam O'Brien, dass diese Heldentruppe namens Bells Hells wohl gar nicht so leicht umzusetzen wäre. Was vor allem daran liegt, dass hier ein paar sehr aberwitzige Charakterkonzepte ausgepackt wurden.

Bells Hells ist ein wilder Haufen. Die Serie müsste aus einer sehr einzigartigen Richtung kommen, mit dieser Gruppe an Charakteren. Von einem Roboter über einen Werwolf bis hin zu einer wandelnden, toten Frau. Es müsste seine eigene, besondere – und ich finde – wilde Identität finden.

Um das mal ein wenig einzuordnen. Die Gruppe Bells Hells besteht im Kern und zu Beginn aus etwa acht verschiedenen Helden. Hier mal eine Aufzählung, sortiert nach Absurdität:

Orym: Ein Halblingkrieger, gespielt von Liam O'Brien.

Ein Halblingkrieger, gespielt von Liam O'Brien. Imogen Temult: Eine menschliche Zauberin, gespielt von Laura Bailey

Eine menschliche Zauberin, gespielt von Laura Bailey Dorian Storm: Ein Wasser-Genasi und Barde, gespielt von Robbie Daymond

Ein Wasser-Genasi und Barde, gespielt von Robbie Daymond Ashton Greymoore: Ein Erd-Genasi und Barbar, gespielt von Taliesin Jaffe

Ein Erd-Genasi und Barbar, gespielt von Taliesin Jaffe Fearne Calloway: Eine Faunen-Druidin, gespielt von Ashley Johnson

Eine Faunen-Druidin, gespielt von Ashley Johnson Chetney Pock OP'Pea: Ein uralter gnomischer Blutjäger, gespielt von Travis Willingham

Ein uralter gnomischer Blutjäger, gespielt von Travis Willingham Fresh Cut Grass: Ein kleiner Roboter und Kleriker, gespielt von Sam Riegel

Ein kleiner Roboter und Kleriker, gespielt von Sam Riegel Laudna: Eine untote, menschliche Hexenmeisterin, gespielt von Marisha Ray

Ich überlasse es übrigens einfach mal euch herauszufinden, wer von den genannten Personen in Wahrheit ein Werwolf ist. Die dritte Kampagne war rein gemessen an den Zuschauerzahlen übrigens schon spürbar weniger populär als Vox Machina und Mighty Nein, was vermutlich auch daran lag, dass die Gruppe eben so wild zusammengewürfelt war.

Eine weitere Herausforderung speziell bei Bells Hells ist außerdem, dass die Kampagne Story-Fäden aus Vox Machina und Mighty Nein wieder aufgreift. Das könnte für eine Serie komplex werden, die auch neue Zuschauer abholen will. Oder wie Liam sagt:

Bei jeder Show gibt es Leute, die reinkommen und fragen: »Was ist das?« Wir müssten eine Show rund um Bells Hells und Campaign 3 erschaffen, die wirklich Matts ganze Exandria-Kampagnen miteinander verbunden hat, mit dieser wilden Truppe aus Charakteren, und gleichzeitig das Ganze zugänglich machen für Leute, die nichts davon kennen. Wir würden es wahrscheinlich schaffen, aber Junge, ich kann mir das Chaos in dem Writers Room vorstellen.

Critical Role will Serien zu allen Kampagnen

Dass Critical Role Bells Hells als Animationsserie umsetzen will, scheint übrigens kein großes Geheimnis zu sein. Zumindest machte Liam im Interview sehr deutlich, dass er und seine Freunde sich das wünschen würden. Nicht nur zu Bells Hells, am liebsten wäre der Truppe, alle ihre Kampagnen in irgendeiner Form neu zu interpretieren:

Tief in unserem Herzen wollen wir potenziell jeder Geschichte, die wir erzählen, zu einem anderen Leben verhelfen. Wir haben kein Geheimnis um Calamity und offensichtlich Bells Hells [als Serien] gemacht. Und ich würde es lieben zu sehen, wie Hal [Liams aktueller Charakter in Campaign 4] sein Theater irgendwann auf der Leinwand eröffnet, das wäre grandios. [...] Wir geben einfach unser Bestes, bei dem Tempo mitzuhalten.

Calamity wäre sicherlich ebenfalls sehr interessant als nächste Serie rund um Critical Role. Vermutlich wäre es nur eine einzelne Staffel, da es sich um eine kurze Kampagne handelte, in der Matt Mercer kurzzeitig von Brennan Lee Mulligan als Spielleiter abgelöst wurde. Die Serie erzählt die urzeitliche Vorgeschichte des Planeten Exandria, die für den Verlauf der Story der dritten Kampagne durchaus wichtig ist.

Auch aus Calamity gab es bereits einen Gastauftritt in The Legend of Vox Machina: In Staffel 3 sind die Helden auf den gefallenen Ritter Zerxus gestoßen.