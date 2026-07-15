Zwei Screenshots liefern für einige Fans den Beweis, dass GTA 6 die Bodybuilding-Mechanik aus San Andreas zurückbringt

In GTA 6 könnte es sich lohnen, beim Fluchtwagen auch mal zum Fahrrad zu greifen.

In Grand Theft Auto: San Andreas führte Rockstar die legendäre Bodybuilding-Mechanik ein, bei welcher der Körper eures Charakters auf eure Tätigkeiten reagiert. Betreibt ihr etwa viel Kraftsport, entwickelt ihr euch langsam in ein Muskelpaket mit Sixpack. Esst ihr kiloweise Burger, bekommt ihr stattdessen ein Bierfass.

Bei allen folgenden GTA-Ablegern verzichtete Rockstar jedoch auf das Feature. Die Gegenüberstellung von zwei Screenshots überzeugt haufenweise Fans allerdings, dass sich das mit GTA 6 ändert.

Sixpack und Löwenmähne?

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Der Reddit-Nutzer LickitySplit4 hat einen Beitrag gepostet, der zwei Screenshots aus unterschiedlichen Trailern von GTA 6 zeigt. Abgebildet ist in beiden Fällen Jason, einer der beiden spielbaren Charaktere. Auffällig ist, dass Jason auf dem linken Bild deutlich muskulöser aussieht als auf dem rechten.

Für den User und zig andere Fans deutet das darauf hin, dass der Körper im Spielverlauf modifiziert wird. Wer schon San Andreas gespielt hat, erinnert sich da natürlich sofort an das beliebte Bodybuilding-Feature.

Obendrein unterscheiden sich die Haare auf den Bildern. Manche Fans vermuten, dass womöglich auch die Haare mit der Zeit wachsen.

0:33 GTA 6: Ja, Rockstar hat tatsächlich einen eigenen Trailer fürs Spielecover produziert

Autoplay

Wie wahrscheinlich ist die Rückkehr?

Es ist überaus wahrscheinlich, dass das Bodybuilding-Feature zurückkommt. Schon im Singleplayer von Red Dead Redemption 2 führte Rockstar das Feature wieder ein. Dabei wurde es auch um den natürlichen Haarwuchs erweitert, mit dem ihr euch regelmäßig die Haare schneiden und den Bart trimmen müsst (sofern ihr nicht aussehen wollt wie ein Waldschrat). Die Screenshots untermauern nun die Annahme, dass Rockstar an der Bodybuilding-Mechanik festhält.

Es gibt sogar noch ein weiteres Indiz, das der Reddit-Nutzer sytheticgeneration hervorhebt. Für ihn ist es ein deutlicher Hinweis für die Bodybuilding-Mechanik, dass Jason im Trailer von 2025 am Strand Gewichte hebt. Für ihn ist es offenbar sicher, dass Rockstar es so prominent zeigt, weil es im Spiel eine besondere Rolle spielt.

Noch wissen wir aber nicht, ob das Bodybuilding-Feature wirklich zurückkehrt, doch die bisherigen Hinweise zeichnen ein klares Bild, das optimistisch stimmt. Spätestens am 19. November 2026 lüftet sich das Geheimnis, wenn Grand Theft Auto 6 für PS5 und Xbox Series X/S erscheint.

San Andreas hatte bisher übrigens nicht nur durch seine Körper-Mechanik ein Alleinstellungsmerkmal in der GTA-Reihe. Es ist bis heute auch der einzige Titel der ganzen Serie, der in den USA erst ab 21 Jahren freigegeben ist und die Geschichte dahinter ist wirklich absurd. Den Artikel dazu gibt's in der Linkbox weiter oben.