Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Zwei Screenshots liefern für einige Fans den Beweis, dass GTA 6 die Bodybuilding-Mechanik aus San Andreas zurückbringt

Die Hinweise verdichten sich, dass sich in GTA 6 die Körper von Lucia und Jason an eure Handlungen anpassen.

Profilbild von Tristan Gudenrath

Tristan Gudenrath
15.07.2026 | 05:48 Uhr

In GTA 6 könnte es sich lohnen, beim Fluchtwagen auch mal zum Fahrrad zu greifen. In GTA 6 könnte es sich lohnen, beim Fluchtwagen auch mal zum Fahrrad zu greifen.

In Grand Theft Auto: San Andreas führte Rockstar die legendäre Bodybuilding-Mechanik ein, bei welcher der Körper eures Charakters auf eure Tätigkeiten reagiert. Betreibt ihr etwa viel Kraftsport, entwickelt ihr euch langsam in ein Muskelpaket mit Sixpack. Esst ihr kiloweise Burger, bekommt ihr stattdessen ein Bierfass.

Bei allen folgenden GTA-Ablegern verzichtete Rockstar jedoch auf das Feature. Die Gegenüberstellung von zwei Screenshots überzeugt haufenweise Fans allerdings, dass sich das mit GTA 6 ändert.

Sixpack und Löwenmähne?

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der Reddit-Nutzer LickitySplit4 hat einen Beitrag gepostet, der zwei Screenshots aus unterschiedlichen Trailern von GTA 6 zeigt. Abgebildet ist in beiden Fällen Jason, einer der beiden spielbaren Charaktere. Auffällig ist, dass Jason auf dem linken Bild deutlich muskulöser aussieht als auf dem rechten.

Für den User und zig andere Fans deutet das darauf hin, dass der Körper im Spielverlauf modifiziert wird. Wer schon San Andreas gespielt hat, erinnert sich da natürlich sofort an das beliebte Bodybuilding-Feature.

Obendrein unterscheiden sich die Haare auf den Bildern. Manche Fans vermuten, dass womöglich auch die Haare mit der Zeit wachsen.

Video starten 0:33 GTA 6: Ja, Rockstar hat tatsächlich einen eigenen Trailer fürs Spielecover produziert

Wie wahrscheinlich ist die Rückkehr?

Es ist überaus wahrscheinlich, dass das Bodybuilding-Feature zurückkommt. Schon im Singleplayer von Red Dead Redemption 2 führte Rockstar das Feature wieder ein. Dabei wurde es auch um den natürlichen Haarwuchs erweitert, mit dem ihr euch regelmäßig die Haare schneiden und den Bart trimmen müsst (sofern ihr nicht aussehen wollt wie ein Waldschrat). Die Screenshots untermauern nun die Annahme, dass Rockstar an der Bodybuilding-Mechanik festhält.

Es gibt sogar noch ein weiteres Indiz, das der Reddit-Nutzer sytheticgeneration hervorhebt. Für ihn ist es ein deutlicher Hinweis für die Bodybuilding-Mechanik, dass Jason im Trailer von 2025 am Strand Gewichte hebt. Für ihn ist es offenbar sicher, dass Rockstar es so prominent zeigt, weil es im Spiel eine besondere Rolle spielt.

Mehr zum Thema
Der »Hot-Coffee«-Skandal bringt GTA vor den US-Kongress: Wie eine der besten Open Worlds 2005 eine Welle der Entrüstung auslöste
von Tristan Gudenrath
Der »Hot-Coffee«-Skandal bringt GTA vor den US-Kongress: Wie eine der besten Open Worlds 2005 eine Welle der Entrüstung auslöste
Ich dachte, ich kenne GTA 5 auswendig, aber diesen düsteren Mordfall habe ich jahrelang verpasst
von Patrik Hasberg
Ich dachte, ich kenne GTA 5 auswendig, aber diesen düsteren Mordfall habe ich jahrelang verpasst
GTA: »Ghost City« galt als verschollen, 22 Jahre später bringt ein Fan die unerreichbare Insel zurück
von Marie-Lena Höftmann
GTA: »Ghost City« galt als verschollen, 22 Jahre später bringt ein Fan die unerreichbare Insel zurück

Noch wissen wir aber nicht, ob das Bodybuilding-Feature wirklich zurückkehrt, doch die bisherigen Hinweise zeichnen ein klares Bild, das optimistisch stimmt. Spätestens am 19. November 2026 lüftet sich das Geheimnis, wenn Grand Theft Auto 6 für PS5 und Xbox Series X/S erscheint.

San Andreas hatte bisher übrigens nicht nur durch seine Körper-Mechanik ein Alleinstellungsmerkmal in der GTA-Reihe. Es ist bis heute auch der einzige Titel der ganzen Serie, der in den USA erst ab 21 Jahren freigegeben ist und die Geschichte dahinter ist wirklich absurd. Den Artikel dazu gibt's in der Linkbox weiter oben.

zu den Kommentaren (2)
Kommentare(3)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
GTA 6 - Grand Theft Auto 6

GTA 6 - Grand Theft Auto 6

Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 2 Stunden

Zwei Screenshots liefern für einige Fans den Beweis, dass GTA 6 die Bodybuilding-Mechanik aus San Andreas zurückbringt

vor 3 Tagen

Es sieht ganz so aus, als werde GTA 6 beim Tragen der Waffen deutlich realistischer als all seine Vorgänger

vor 5 Tagen

GTA 6: Alle bisher bestätigten Waffen im Überblick

vor einer Woche

Wir haben 11.000 Leute gefragt, ob sie sich GTA 6 vorbestellen, das Ergebnis dürfte Rockstar nicht gefallen

vor einer Woche

Größer als GTA 6? Wie World of Warcraft alles veränderte
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Die Katze eines Spielers hat seine Xbox eingenommen, aber er hat sich etwas Gewieftes einfallen lassen, um das Biest zu verscheuchen

vor 24 Minuten

Die Katze eines Spielers hat seine Xbox eingenommen, aber er hat sich etwas Gewieftes einfallen lassen, um das Biest zu verscheuchen
Zwei Screenshots liefern für einige Fans den Beweis, dass GTA 6 die Bodybuilding-Mechanik aus San Andreas zurückbringt   2  

vor 2 Stunden

Zwei Screenshots liefern für einige Fans den Beweis, dass GTA 6 die Bodybuilding-Mechanik aus San Andreas zurückbringt
Nach Vox Machina und Mighty Nein kämpft Critical Role für eine dritte Fantasy-Serie - und dafür gibts schon »wilde« Vorlagen

vor 3 Stunden

Nach Vox Machina und Mighty Nein kämpft Critical Role für eine dritte Fantasy-Serie - und dafür gibt's schon »wilde« Vorlagen
Der neue Herr der Ringe-Film wird mit KI gedreht – der Regisseur erklärt selbst, wofür die Technologie genutzt wird

vor 4 Stunden

Der neue Herr der Ringe-Film wird mit KI gedreht – der Regisseur erklärt selbst, wofür die Technologie genutzt wird
mehr anzeigen