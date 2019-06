Kein Batman-Arkham-Nachfolger von Rocksteady auf der E3 2019

Rocksteady Studios wird auf einen Auftritt auf der E3 2019 verzichten. Das hat das Entwicklerstudio hinter den Videospielen Batman: Arkham Asylum, City und Knight offiziell auf Twitter bekannt gegeben.

Game Director und Rocksteady-Mitbegründer Sefton Hill verkündete, dass sein Team in London bleiben und nicht auf der E3 in Los Angeles zu Gast sein wird. Damit antwortete Hill auf die vielen Nachfragen der Fans, die auf eine neue Ankündigung der Batman-Arkham-Entwickler hofften, nachdem Rocksteady zuletzt 2015 mit Arkham Knight ein neues Spiel präsentierten.

Hi all! A number of you have asked so we wanted to let you all know up front that @Rocksteadygames won't be showing at E3 this year. We’ll be watching as fans but remaining in London, hard at work on our next big project. Enjoy the show!