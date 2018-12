Im Vorfeld der Game Awards verhärteten sich die Gerüchte um ein Superman-Spiel von Rocksteady. Der Batman-Entwickler hat die Gerüchte nun dementiert. Es wird keine Ankündigung geben und auch kein Superman-Spiel.

Das schrieb Game Director Sefton Hill über Twitter. Man arbeite gerade hart am eigenen Projekt, weshalb man nicht mit einer baldigen Vorstellung rechnen sollte. Ein Superman-Spiel sei es außerdem nicht.

Looking forward to #TheGameAwards this year! We’re still hard at work in our development bunker so don’t expect an announcement from @Rocksteadygames. When it’s ready to show, you’ll be the first to know. Spoiler: it’s not Superman ?