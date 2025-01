Das Ende einer Ära: Wer PS Plus abonniert, bekommt in Zukunft keine PS4-Spiele mehr

Wer ein PS Plus Abo besitzt, aber noch mit einer PS4 spielt, sollte bis Ende 2025 auf die PS5 umsteigen.

Die Tage der PS4 sind wohl bald gezählt. Wie Sony jüngst angekündigt hat, soll das PlayStation Plus Abo bald ausschließlich auf PS5-Titel umgestellt werden. PS4-Spiele bekommt ihr dann im Abo keine mehr. Aber keine Angst, die Umstellung passiert nicht von heute auf morgen. Ihr habt also noch einige Monate Zeit, auf die nächste Konsolengeneration umzusteigen.

Laut einem Post im offiziellen PlayStation-Blog plant Sony, die Ausgabe von PS4-Spielen im PS Plus Abo mit Ablauf des Jahres 2025 auszusetzen. Ab dem Monat Januar 2026 werden im Abo dann nur noch Titel für die PlayStation 5 enthalten sein. Sony schreibt in dem Post:

Da viele unserer Spieler derzeit auf PS5 spielen und dazu übergegangen sind, auf PS5-Titel [im Abo] zuzugreifen, passt sich PlayStation Plus diesem Trend an und wird sich darauf konzentrieren, ab Januar 2026 PS5-Titel über die monatliche Leistung „Spiele und Spielekatalog“ anzubieten. Im Zuge der Umstellung auf PS5 werden PS4-Spiele nicht mehr zu den Hauptvorteilen gehören und ab Januar 2026 nur noch gelegentlich im Rahmen des monatlichen Spielekatalogs von PlayStation Plus angeboten werden. [...]