Star Wars: Ubisofts Open World-Spiel kommt vielleicht viel früher als gedacht

Allzu viel wissen wir über das Star Wars-Spiel von Ubisoft nicht. Dafür kennen wir aber vielleicht schon den Release-Monat des Open World-Projekts der Division-Macher.

Ist die Macht mit uns? Wenn wir einem Bericht von Kotaku Glauben schenken dürfen, lässt das nächste große Star Wars-Spiel nach Jedi: Survivor nicht mehr lange auf sich warten. Das Open World-Projekt von Ubisoft und Massive Entertainment soll bereits im März 2024 das Licht der Welt erblicken.

Viele offene Fragen

Offiziell bestätigt ist das zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht. Allgemein fallen konkrete Infos zu dem Projekt noch ziemlich dürftig aus. Wir wissen beispielsweise nur, dass das Star-Wars-Spiel der The-Division-Macher auf eine Open World und die Snowdrop Engine setzte, die zum Beispiel auch bei Avatar: Frontiers of Pandora zum Einsatz kommt.

Wann erfahren wir mehr?

Das könnte sich aber schon bald ändern: Am 12. Juni 2023 findet die Ubisoft Forward statt, auf der das neue Star Wars-Spiel möglicherweise eine große Rolle spielt. Sollte das Open World-Projekt der Division-Macher tatsächlich schon im März 2024 erscheinen, macht es nur Sinn, wenn Ubisoft in absehbarer Zeit seine Marketing-Kampagne startet.

Natürlich solltet ihr die Release-Spekulation um Projekt Helix - also dem Star Wars-Spiel mit Open World - vorerst noch mit Vorsicht genießen. Ansonsten arbeitet Ubisoft aktuell noch an neuen Titeln wie Assassin’s Creed: Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora und dem von Problemen und Verschiebungen geplagten Skull & Bones.

Übrigens: Auf was unser Möchtegern-Jedi Michi Obermeier bei dem Star Wars-Spiel von Ubisoft hofft, darüber erfahrt ihr mehr im folgenden Video.

9:56 Ubisoft, macht bitte dieses Star-Wars-Spiel!

Viele neue Star Wars-Spiele

Bei dem Open World-Projekt von Ubisoft und Massive Entertainment handelt es sich übrigens nicht um das einzige Star Wars-Spiel, auf das sich Fans freuen dürfen. Aktuell wissen wir von den folgenden Krieg der Sterne-Abenteuern, die früher oder später erscheinen sollen:

Mehr zu den jeweiligen Star Wars-Projekten - und was gerade sonst noch Spannendes beim Krieg der Sterne passiert - erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das im Star Wars-Universum angesiedelte Open World-Spiel von Ubisoft und Massive Entertainment? Was muss das Projekt eurer Meinung nach leisten und nicht leisten, um euch überzeugen zu können? Auf welches neues Star Wars-Spiel freut ihr euch am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!