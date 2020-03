Der Modder Aleks Vuckovic hat kürzlich die neuste Version 1.7 seiner Redux-Mod für The Witcher 3: Wild Hunt auf NexusMods veröffentlicht.

Die Erweiterung sorgt dafür, dass das Gameplay des Action-RPG-Hits von 2015 sich realistischer anfühlen und insgesamt Lore-freundlicher werden soll. Zusätzlich werden das Level- sowie das Skill-System angepasst, damit ihr nach Level 30 keine Skill-Punkte mehr verschwenden müsst, um höherklassige Fertigkeiten aus anderen Fähigkeitenbäumen freizuschalten. Laut dem Ersteller soll das Gameplay so langfristig interessanter gestaltet werden.

Die Feinde lernen von euch

Die neuste Version der Redux-Mod preist als größte Änderung an, dass menschliche NPC-Gegner nun eine adaptive Intelligenz besitzen sollen.

Doch was bedeutet das? In Kämpfen mit menschlichen Gegnern beobachten diese euren Kampfstil und reagieren darauf. Solltet ihr etwa immer wieder dieselben Kampfmanöver ausführen, durchschauen euch eure Feinde schon bald und werden angemessen kontern, wodurch die Gefechte anspruchsvoller, aber auch realistischer werden sollen.

Weiterhin soll in Kämpfen mit menschlichen Feinden das Parieren nun eine deutlich lohnenswertere Option sein - in der Vanilla-Version von The Witcher 3 ist das Ausweichen oft die einfachere und effektivere Methode gewesen. Außerdem müssen Spieler jetzt darauf achten, nicht zu oft den selben Gegner anzugreifen, da diese nach einem kassierten Treffer nun mehr Wert auf eine perfekte Deckung geben werden.

Neben den KI-Änderungen bringt das Mod-Update noch einige kleine Änderungen: Monster bekommen 50 Prozent mehr Giftresistenzen, Geralts Alchemieskills und Tränke werden geschwächt und die Vampire aus der Erweiterungen The Witcher 3: Blood and Wine werden mit einer neuen Adrenalin-Mechanik ausgestattet, die diese mächtiger macht.

Ihr könnt die Mod auf NexusMods herunterladen - beachtet aber, dass sie nicht mit anderen Gameplay-Mods kompatibel ist und den Start eines neuen Spielstandes erfodert.