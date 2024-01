Um Henry Cavills neuen Actionfilm rankt sich ein großes Mysterium - das löst jetzt der Regisseur auf

Swifties sind einer großen Argylle-Verschwörung auf der Spur. Das glauben sie zumindest.Bildquelle Universal Pictures/Apple TV

Am 2. Februar 2024 startet Argylle in den Kinos. Den neuen Film umhüllt aber schon seit Wochen ein großes Mysterium. Basierend auf einem recht gewieften Marketing-Stunt wird nämlich spekuliert: Die Popmusikerin Taylor Swift soll die direkte Buchvorlage zu Argylle geschrieben haben. Angeblich!

Um was es in Argylle überhaupt geht

Fangen wir von vorne an: Der Argylle-Film dreht sich um die Spionageroman-Autorin Elly Conway (Bryce Dallas Howard). Die Abenteuer ihres fiktiven Superspions (Henry Cavill) weisen erschreckend viele Parallelen zu realen Vorfällen auf, die teilweise gerade erst passieren oder noch passieren werden.

Deswegen gerät Elly ins Visier verschiedener Geheimorganisationen und muss von dem echten Spion Aidan (Sam Rockwell) gerettet werden. So weit, so gut. Erst Anfang 2024 erschien der erste Argylle-Roman - also in der rechten Welt - und der wurde ebenfalls unter dem Autoren-Pseudonym Elly Conway veröffentlicht. Ihr findet den Argylle-Roman zum Beispiel bei Amazon.

2:43 Henry Cavill als fiktiver Agent: Was im Actionfilm Argylle geschrieben wird, wird zur Realität

Was hat Taylor Swift jetzt mit Argylle zu tun?

Begleitet wird das Ganze übrigens von einem Conways Social-Media-Account bei Instagram, auf dem sich die Autorin aber nie so recht zu erkennen gibt. Und weil sogenannte Swifties verdammt viel von ihrem Popidol halten, sind viele aus irgendeinem Grund davon überzeugt, dass es sich bei Taylor Swift um die echte Elly Conway halten muss.

Die Argumente: Ihnen reicht schon, dass Swift ausgesprochener Fans von Sweatern mit Argyle-Mustern und der Scottish-Fold-Katzenrasse ist (die von Elly Conway trägt den Namen Alfie). Und dass Elly genau wie Taylor Swift in ihrem Kurzfilm All Too Well rote Haare trägt, soll das Argument nur zusätzlich untermauern.

Regisseur Matthew Vaughn bringt Licht ins Dunkel

Wir haben nie behauptet, dass die Fan-Theorie um Taylor Swift als Argylle-Autorin besonders stichhaltig ist. Und jetzt dürfte Regisseur Matthew Vaughn Swifties einen schmerzhaften Stoß verpassen - denn im Interview mit Rolling Stone löst er das Mysterium endgültig auf:

Ich bin kein großer Internet-Mensch und tatsächlich hat mich meine Tochter darauf angesprochen [...] Du hast mir nie gesagt, dass Taylor [Swift] das Buch geschrieben hat. Und ich war ziemlich verblüfft Was meinst du, Taylor Swift hat das Buch geschrieben? Sie hat das Buch nicht geschrieben. Ich musste ziemlich darüber lachen, [...] aber meine Tochter ist absolut überzeugt davon. Ja, es gibt ein echtes Buch [zu Argylle] und es ist ein gutes Buch. Es gibt eine Elly Conway, die das Buch geschrieben hat, aber das ist nicht Taylor Swift. Und ich sag das nur, weil ich mir vorstellen kann, dass eine Menge Leute deswegen auf sie zukommen [...] und mit so etwas bin ich lieber vorsichtig. Ich hab die Verschwörungstheorien gelesen und dachte mir Wow, die drehen wirklich jeden einzelnen Stein um. Aber es ist nicht Taylor Swift. Sie hat definitiv nicht das Buch geschrieben.

Vielleicht sagt Matthew Vaughn aber genau das, um Swifties von ihrer Fährte abzubringen. Hm.

Naja. Falls ihr mehr zu Argylle oder auch den neuen Rollen von Henry Cavill nach The Witcher und Superman wissen wollt, werdet ihr unter den folgenden Links fündig:

Was haltet ihr von der Taylor-Swift-Verschwörung um Argylle? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den neuen Actionfilm des Regisseurs von Kick-Ass, Kingsman oder X-Men: First Class? Auf welches neues Projekt von Henry Cavill freut ihr euch am meisten: Argylle, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, Highlander oder Warhammer 40K? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!