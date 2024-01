Henry Cavills 200 Millionen Dollar teurer Agenten-Thriller soll eine ganze Film-Trilogie lostreten

Henry Cavill wurde zwar nie James Bond, mit Argylle hat sich der Schauspieler dafür noch eine Agenten-Rolle geschnappt. Bildquelle: Universal Pictures

Nach Superman und The Witcher hat sich Henry Cavill schon die nächsten großen Rollen geschnappt: Während aber Highlander und Warhammer 40K noch ein paar Jahre auf sich warten lassen, geht es am 2. Februar 2024 erstmal mit Argylle los.

Die Agenten-Thriller-Komödie von Regisseur Matthew Vaughn dreht sich um die erfolgreiche Autorin Elly Conway (Bryce Dallas Howard). Deren Bücher um Superspion Argylle (Henry Cavill) sagen kurioserweise die Zukunft voraus. Und dabei kommt der echte Agent Aiden (Sam Rockwell) ins Spiel, der Elly in eine globale Verschwörung reinzieht:

Einen konkreten Eindruck von Argylle (in dem Henry Cavill eine wirklich absurde Frisur zum Besten gibt) verschafft euch der offizielle Trailer zum Film:

2:43 Henry Cavill als fiktiver Agent: Was im Actionfilm Argylle geschrieben wird, wird zur Realität

Argylle 2 soll sich auf Henry Cavill konzentrieren

Mit einem stolzen Budget von 200 Millionen US-Dollar muss Argylle zu seinem Kinostart am 2. Februar 2024 ordentlich Geld einspielen. Denn Regisseur Matthew Vaughn (Kick-Ass, X-Men: First Class, Kingsman) hat schon jetzt große Pläne für die Zukunft der Reihe - wie er im Interview mit TotalFilm (via GamesRadar) enthüllt.

Wenn es nach ihm geht, soll Argylle mindestens zwei Filmfortsetzungen beschert bekommen: Während sich der erste Film um Autorin Elly Conway dreht, würde sich der zweite voll und ganz dem fiktiven Spion Argylle widmen. Auf was sich dann der dritte Teil konzentrieren soll, will Vaughn aus Spoiler-Gründen nicht verraten.

Damit ist Argylle schon vor dem offiziellen Kinostart ein ambitioniertes Film-Franchise, während die direkte Romanvorlage ebenso noch gar nicht erschienen ist. Tatsächlich dreht sich der erste Film um den vierten Teil der Reihe, während der zweite Film sich dem ersten Buch widmen würde. Definitiv verwirrend, aber durchaus passend: Immerhin spielt sich die gesamte Geschichte von Argylle auch irgendwo auf mehreren Metaebene ab.

Ob Argylle die Zukunft vergönnt sein wird, die Regisseur Matthew Vaughn dafür im Sinn hat, wird sich erst ab dem 2. Februar 2024 zum Kinostart des Films zeigen. Neben Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell und Henry Cavill sind übrigens John Cena, Samuel L. Jackson, Dua Lipa, Sofia Boutella und Bryan Cranston mit an Bord.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Argyll von Regisseur Matthew Vaughn? Wie gut gefällt euch der Trailer zum Film und seid ihr an einem Kinobesuch interessiert? Werdet ihr The Witcher auch ohne Henry Cavill als Geralt weiterverfolgen oder habt ihr mit der Netflix-Serie abgeschlossen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!