Zwei neue Actionfilme mit Henry Cavill folgen 2024 Schlag auf Schlag

Für Fans von Henry Cavill wird 2024 ein spannendes Kinojahr. Bildquelle: Warner Bros. Entertainment

Mit The Witcher und seiner Rolle als Superman hat Henry Cavill gleich zwei große Franchises hinter sich gelassen. Doch die erste Hälfte 2024 scheint ganz im Zeichen des Schauspielers zu stehen: Für Februar und April steht jeweils ein neuer Actionfilm in den Startlöchern, die mit einem dicken Budget und noch dickerem Staraufgebot daherkommen.

Und in beiden spielt Cavill eine Art Geheimagent, nachdem er bereits in Filmen wie Mission: Impossible - Fallout oder Codename Uncle als Superspion auftrat. Für Fans, die den Schauspieler schon immer gerne als James Bond gesehen hätte, dürfte damit 2024 ein besonders spannendes Kinojahr werden.

Gleich zwei neue Actionfilme mit Henry Cavill in 2024

Doch um welche zwei Filme geht es überhaupt? Zuerst startet mit Argylle am 2. Februar 2024 der neueste Leinwandstreifen von Regisseur Matthew Vaughn (Kingsman, X-Men: First Class, Kick-Ass) in den Kinos. Das ambitionierte Filmprojekt kommt mit einem Budget von stolzen 200 Millionen US-Dollar daher und soll im besten Fall gleich eine ganze Trilogie lostreten.

Worum es in Argylle geht? Die Story dreht sich um eine Spionageroman-Autorin namens Elly Conway (Bryce Dallas Howard). Ihre Bücher handeln von einem fiktiven Geheimagenten namens Argylle (Henry Cavill), dessen Abenteuer verdächtig viele Parallelen zu echten und teilweise erst bevorstehenden Ereignissen aufweisen. Deswegen gerät Conway in das Visier verschiedener Spionage-Organisationen.

Zu Argylle gibt es bereits erste Trailer, bevor der Film am 2. Februar 2024 in den Kinos startet. Neben Henry Cavill sind unter anderem Darsteller wie Sam Rockwell, Samuel L. Jackson, Bryan Cranston, Dua Lipa, Sofia Boutella und John Cena vertreten.

2:43 Henry Cavill als fiktiver Agent: Was im Actionfilm Argylle geschrieben wird, wird zur Realität

The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Am 19. April 2024 folgt dann bereits The Ministry of Ungentlemanly Warfare von Regisseur Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes, RocknRolla). Der Film basiert auf dem Buch Churchill’s Secret Warriors: The Explosive Story of the Special Forces Desperadoes of WWII und ist damit von realen Begebenheiten zumindest inspiriert.

Warum es in The Ministry of Ungentlemanly Warfare geht? Die Mitglieder der sogenannten Special Operations Executive (SOE) werden gerne mal als Vorbild für Ian Flemings James Bond bezeichnet. Die Männer und Frauen der von Winston Churchill gegründeten Spezialeinheit brachen mit klassischen Regeln der Kriegsführung. Stattdessen setzte der SOE auf Sabotage, Täuschung, Infiltration und sogar Guerrilla-Taktiken.

Einen offiziellen Trailer zum neuen Film von Guy Ritchie gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Dafür aber immerhin schon mal Bilder vom Set. In The Ministry of Ungentlemanly Warfare treten außerdem Eiza González, Alan Ritchson, Henry Golding, Til Schweiger und Co. auf - los geht's am 19. April 2024.

Übrigens: Wollt ihr mehr darüber erfahren, was aktuell im Kino und bei Streamingdiensten passiert, werdet ihr unter den folgenden Links fündig. So zum Beispiel, was für neue Rollen sich Henry Cavill nach The Witcher und Superman noch geschnappt hat.

Hattet ihr die neuen Filme mit Henry Cavill auf dem Schirm? Auf welchen davon freut ihr euch mehr und was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die kommenden Projekte von Matthew Vaughn und Guy Ritchie? Was ist euer größtes Kino-Highlight für das Jahr 2024? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!