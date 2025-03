Kingdom Come 2 hat einen simplen, aber genialen Anti-Cheat: Heinrich brüllt alle wach

Ab und zu wird Heinrich auch mal richtig laut, besonders im Foto-Modus.

Kingdom Come: Deliverance 2 hat einen eingebauten Anti-Cheat-Mechanismus, damit ihr bei Einbrüchen und Schleichpassagen nicht ein Feature des Spiels ausnutzt. Die Rede ist vom Foto-Modus, den Heinrich ganz fantastisch findet, und genau da liegt das Problem.

Schummeln mit dem Foto-Modus?

Wie soll das gehen? Die Idee ist ziemlich einfach. Im Foto-Modus verlasst ihr die Ego-Perspektive und könnt die Kamera frei bewegen und drehen, wie es euch beliebt.

Das dient natürlich dazu, den besten Blickwinkel für das Motiv eurer Wahl zu finden, bietet aber auch Potenzial, euch Informationen zu beschaffen, die eigentlich nicht bekommen könnt.

Obwohl der Bewegungsradius der Kamera begrenzt ist, reicht es theoretisch, um beispielsweise um Ecken zu schauen und auf Raubzügen oder in heimlichen Missionen, Wachen oder andere Gegner frühzeitig zu entdecken.

Eine andere Einsatzmöglichkeit wäre beim Versuch, eine schlafende Person zu bestehlen, mal eben zu überprüfen, ob sich nicht doch jemand nähert. Bei all dem macht euch Heinrich mit seinem Enthusiasmus einen Strich durch die Rechnung.

10:58 Kingdom Come 2: Heinrich zerlegt im Schutz der Dunkelheit mit Giftpfeilen ein großes Banditenlager

Autoplay

Heinrich Anti-Cheat

Wenn ihr den Foto-Modus verlasst, kommentiert der Protagonist von Kingdom Come das nämlich lautstark mit einem Lob für eure Kreativität.

Das ist allerdings auch dann das Ende der heinrichen Heimlichkeit, denn ein lautes »Was für ein Ausblick« weckt schlafende Personen auf oder macht die Wachen auf euch aufmerksam.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Spieler sind begeistert

Im Reddit berichten Spieler, wie sie auf dieses integrierte Anti-Cheat-Feature gestoßen sind und alle sind erfreut, dass Entwickler Warhorse an so etwas gedacht hat.

SouthernSpell wurde davon überrascht, als er, laut eigenen Angaben, nachts im Badehaus von Kuttenberg Vögel beobachten wollte. Wir glauben ihm das einfach mal.

Nutzer imapoormanhere wollte ein Lager schlafender Banditen ausspähen, die Heinrich dann mit seiner Begeisterung für Fotografie aufweckte und die dem Spieler dann an den Kragen wollten.

So wird der Foto-Modus ganz schnell zum Hardcore-Modus. Den gibt es ab April aber auch ohne Fotografie in Kingdom Come 2, mehr dazu erfahrt ihr im oberhalb in der Box verlinkten Artikel. Dort findet ihr außerdem erste Infos zum kommenden Schmiede-DLC.

Hat euch Heinrich auch schon mit seinem Gebrüll in Schwierigkeiten gebracht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.