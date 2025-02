Verstecken sich in Kingdom Come 2 Dinosaurier? Fans finden handfeste Beweise

Jurassic World: Evolution und Kingdom Come 2 haben eine Gemeinsamkeit! Den Compsognathus.

Das Mittelalter ist lange her. Das Mittelalter von Kingdom Come: Deliverance 2 liegt ganze 600 Jahre in der Vergangenheit! Da kann schonmal ein lebendiger Dinosaurier sein Unwesen treiben. Und wir reden nicht von den evolutionären Nachfolgern dieser Urzeit-Tiere. Wir reden nicht von ... Moment, ich muss das nochmal überprüfen ... ähm, Hühnern.

Es geht hier um waschechte Dinos, die natürlich eigentlich auch im Böhmen des 15. Jahrhunderts schon ausgestorben sein sollten. Aber die Beweise verdichten sich und inzwischen ist relativ klar: Ihr könnt in Kingdom Come 2 mehr als nur einen Dino finden – wenn ihr die Augen offen haltet.

Die Dino-Sichtungen

Bislang sind den Spielerinnen und Spielern zwei Zwischensequenzen aufgefallen, in denen wohl ein Dino zu sehen ist. Die erste Cutscene läuft gleich zu Beginn des Spiels, und zwar als Heinrich und Hans gerade in den See steigen wollen. Die zweite Sequenz mit Dino folgt wenig später, wenn Heinrich das erste Mal die kleine Burg in Semin besucht. Wir haben die beiden Dinos auf Screenshots für euch eingefangen:

Natürlich gibt es Leute, die darin keine Dinos erkennen. Laut einiger User auf Reddit soll es sich bei dem ersten Dino um eine Gans handeln, bei dem zweiten Dino um ein Huhn. Aber insbesondere, wenn ihr euch die Szenen in Bewegung anseht, kann das eigentlich nicht sein.

Auf Tikotok zeigt der User agaxb_clips die beiden Szenen und hier könnt ihr gut erkennen, dass das Ganze sicher kein Federvieh ist, sondern höchstens deren urzeitlicher Vorfahr.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. TikTok-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von TikTok angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum TikTok-Inhalt

Auch der YouTuber Boomstick Gaming hat die Dinosaurier entdeckt und zeigt in seinem Video ebenfalls die genannten Szenen. Wenn das keine kleinen Saurier sind, dann ist Heinrich der zukünftige Papst der katholischen Kirche.

Für Dino-Nerds: Was sind das für Dinos? Gemessen an der Größe und der Fortbewegung auf zwei Beinen, handelt es sich hier wohl um einen Compsognathus. Diese maximal vogelgroßen Fleischfresser lebten in der oberen Jurazeit vor circa 150 Millionen Jahren in Europa. Eines der beiden erhaltenen Skelette dieser putzig anmutenden Saurier wurde in Deutschland gefunden. Vermutlich gab es sie also auch in Tschechien, nur halt eben nicht mehr zur Zeit des Mittelalters. Wer Jurassic Park gesehen hat, wird die Echsen ebenfalls kennen. Auch wenn fraglich ist, ob sie wirklich derart große Beute wie einen Menschen gerissen hätten.

Was hat es mit den Dinos auf sich?

Höchstwahrscheinlich hat sich Warhorse hier einen weiteren kleinen Scherz erlaubt und die Dinosaurier als schwer zu sehende Easter Eggs eingebaut. Das Spiel ist voller amüsanter kleiner Querverweise, beispielsweise gibt es Anspielungen auf Skyrim und auf Dark Souls

Auch im ersten Teil wurden schon viele Easter Eggs entdeckt. Eines der bekanntesten betrifft Hühner, denn eins davon ist in jeder Zwischensequenz von KCD 1 zu sehen. In jeder einzelnen. Und da Hühner wie alle Vögel in der Tat entfernte Verwandte der Dinosaurier sind, scheinen die kleinen Dinos im zweiten Teil die Tradition stellenweise fortzusetzen.

Wir halten weiter die Augen im Spiel und im Netz nach lustigen kleinen Geschichten wie diese offen. Solltet ihr selbst auf ein Easter Egg im Spiel stoßen, dann schreibt es gerne in die Kommentare! Sehr wahrscheinlich werden über die nächsten Wochen und Monate noch Dutzende solcher kleinen Geheimnisse gelüftet.