Kingdom Come 2: Das geheime Ende wurde in Patch 1.3 heimlich noch ein bisschen grausamer

Sigismund ist zu Heinrich überraschend freundlich. Und vermutlich auch nicht der schlechteste Kandidat für den Thron... wären da nicht seine Methoden.

Mit drei Messerstichen kann Heinrich den Lauf der Welt verändern. Allerdings kann er das dann nicht mehr selbst miterleben.

Keine Sorge, wir verraten hier nichts zu den richtigen Enden von Kingdom Come: Deliverance 2. Viele von euch sind ja noch nicht durch, wir wollen euch nicht den Spaß verderben. Das Ende, um das es hier geht, ist eine Art erweitertes Easter Egg in der Mitte der Hauptstory, und eigentlich ein Game Over.

Wir schneiden lediglich das Setting der Hauptmission »Das Königsgambit« an und reden ein wenig über die (echte) Geschichte von Böhmen.

Jan Zizka wäre vermutlich ziemlich stolz auf Heinrich - allerdings wird er in der neuen Zeitlinie wohl nie zur tschechischen Berühmtheit.

Kleine, aber feine Erweiterung in Patch 1.3

So läuft das geheime Ende ab: Heinrich verkleidet sich als Diener und serviert dann Wein in der Halle des feindlichen Königs Sigismund. Schleicht er sich kurz davon, kann er in einem angrenzenden Zimmer einen versteckten Dolch finden. Und natürlich haben Spieler direkt ausprobiert, was passiert, wenn man Sigismund damit zu Leibe rückt.

Tatsächlich haben die Entwickler dafür einen eigenen Game-Over-Screen eingebaut, der direkt aufploppt, sobald Heinrich zusticht. Darin steht ungefähr, dass eine neue Zeitlinie begründet wurde, in der die Hussitenkriege nie stattgefunden haben – was sehr viele Menschen vor dem Tod bewahrt haben dürfte. Für Heinrich selbst ging es natürlich schlecht aus, weil ihn die Wachen direkt überwältigt und umgebracht haben.

Seit Patch 1.3 steckt jetzt auch eine kleine Animation dazu im Spiel. Davon stand zwar nichts in den Patch Notes (mehr geheime Änderungen lest ihr im nächsten Absatz), aber der Fan-Community von Kingdom Come 2 entgeht gar nichts. Wir haben das mal für euch aufgenommen:

0:24 Kingdom Come 2: Das passiert, wenn ihr König Sigismund erstecht

Wie genau ihr an den benötigten Dolch kommt, erklärt euch Kollege Fabiano in seiner Anleitung zum geheimen Ende.

Weitere versteckte Änderungen in Patch 1.3

Neben dem leicht erweiterten optionalen Ende stecken noch weitere »Hidden Changes« im Spiel, die so nicht in den Patch Notes zu finden waren:

An den Gräbern eurer gefallenen Kameraden aus dem Intro kann Heinrich nun ein Gebet sprechen. Ihr findet sie am Ufer des Steinturmsees, ziemlich genau gegenüber vom Nomaden-Camp.

Mutt hat neue Streichel-Animationen verpasst bekommen.

In der finalen Szene der Heinrich-Hans-Romanze wurde die Tonspur verbessert.

Besitzt ihr den DLC, könnt ihr jetzt einen Rondel-Dolch finden – Mittelalter-Fans werden sich freuen. Eine tödliche Waffe, speziell entworfen, um auch durch Kettenpanzer zu stechen.

Der Würfel des Heiligen Antiochus zeigt jetzt nicht mehr garantiert immer eine Drei. Schluss mit dem großen Exploit, der gerade erst wieder für Staunen gesorgt hat:

Schade eigentlich, dass es kein Achievement für die dreiste Idee gibt! Habt ihr die schnelle Lösung für den Thronfolge-Krieg selbst ausprobiert oder erst gerade eben davon erfahren? Schreibt es uns in die Kommentare! Und danach scrollt gerne wieder hoch, wir haben noch viele weitere Artikel rund um Kingdom Come 2 für euch. Zum Beispiel den Test zum ersten DLC.