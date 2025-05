Spielerin gewinnt in Kingdom Come 2 beim Würfeln 103.200 zu 0 - und das hat nichts mit Glück zu tun

Bei den Gewinnchancen kann Heinrich nur gute Laune haben.

Wer in Kingdom Come: Deliverance 2 knapp bei Kasse ist, sich aber nicht wegen eines Raubmords die Hände mit Blut besudeln will, hat die Möglichkeit sich ein paar Groschen mit Würfeln zu verdienen. Eine Spielerin hat alles aus dem Minispiel rausgeholt und ihre »Glücks«-Strähne auf Social Media geteilt.

»Warum will niemand mit mir Würfelspielen?«

Auf Twitter/X postet UnkindVs den Screenshot ihres jüngsten Würfelerfolgs. Ihr Heinrich hat seinen Gegner mit satten 103.200 Punkten Vorsprung lang gemacht.

Jetzt könnte man denken: »Moment mal! Wie soll das gehen? Wie die Würfel fallen ist doch purer Zufall!« und damit hätte man nur zur Hälfte recht.

Grundsätzlich geht's beim Würfel-Minispiel in Kingdom Come 2 darum, mit bestimmten Augenzahl-Kombinationen Punkte zu machen. Man würfelt sechs Würfel, legt die raus, die einem Punkte bringen und würfelt mit dem Rest weiter. Erzielt man mit den übrigen Würfeln noch mehr Punkte, gut! Passiert das aber nicht, verliert man alle erspielten Ergebnisse dieser Runde.

Dass es dabei nicht nur auf Glück ankommt, wissen wir bereits seit dem ersten Teil. Schon hier sind in der Welt überall besondere Würfel verteilt, die euch beim Spiel unter die Arme greifen - das ist auch in der Fortsetzung nicht anders. Mit den richtigen Würfeln zockt ihr euch in Nullkommanichts an die Spitze der Glückspiel-Charts.

Eine Art dieser gezinkten Würfel ist der Würfel des heiligen Antiochus. Sein Alleinstellungsmerkmal ist, dass er immer mit der Drei nach oben landet. Und genau das hat sich die Spielerin zu Nutze gemacht. So ein einzelner Antiochuswürfel macht aber noch keinen sicheren Gewinn aus.

Um verlässlich zu punkten, braucht ihr sechs davon. Denn so würfelt ihr immer sechs gleiche Augenzahlen und eine Sonderregel greift. Wenn ihr mit allen Würfeln in einem Zug Punkte erzielt, dürft ihr gleich nochmal würfeln. Da ihr mit diesen Würfeln immer punktet, könnt ihr quasi unendlich lange spielen und den Punktezähler in die Höhe treiben.

Das reicht euch noch nicht? Noch mehr Würfeltipps bekommt ihr hier:

Wo gibt es diese Wunderwürfel?

So ein Wunderwerk der Würfelkunst ist doch bestimmt schwer zu kriegen, oder? Nein, eigentlich nicht. Tatsächlich könnt ihr schon früh im Spielverlauf an die unfairen Spielgeräte kommen. In der Taverne von Troskowitz lümmelt ein Gehilfe namens Filip rum, der einen solchen Würfel besitzt. Wühlt einfach unauffällig in seinen Taschen herum und der Antiochuswürfel ist euer.

Praktischerweise scheint Filip nicht nur einen dieser Würfel zu besitzen. Wartet ihr 48 Stunden und wiederholt das Prozedere, stehen die Chancen nicht schlecht, dass er ein neues Exemplar im Gepäck hat. Ist euch dieses Vorgehen zu öde, könnt ihr auch noch an anderen Orten auf Antiochuswürfel stoßen.

Während der Quest »Die Teufelsmeute« findet ihr in der Nähe eures Zimmers in der Teufelszulfucht eine Truhe. Über den Balkon betretet ihr den Flur und findet die abgeschlossene Kiste in einer Ecke.

Südwestlich von Zelejow befindet sich ein Lager, in dem ein Dieb haust. Er hat ebenfalls einen Antiochuswürfel in der Tasche.

Einen weiteren Würfel findet ihr in einem der Bienenstöcke westlich von der Mühle in Niedersemin.

Am Ende der Quest »Der Ausflug« räumt ihr ein Banditenlager auf. Einer der Schergen trägt den gezinkten Würfel bei sich.

In Kuttenberg könnt ihr die Witwe Gerda beklauen, die ihr durch die Quest »Letzter Wille« kennt.

Ihr habt also viele Möglichkeiten, die Würfel des Antiochus zu ergattern, sodass euch und dem unendlichen Reichtum steht nichts mehr im Wege steht.

Kanntet ihr diesen Trick schon oder ist das euer erster Kontakt mit den heiligen Würfeln? Greift ihr bei dem Minispiel gerne auf gezinkte Würfel zurück oder erfreut ihr euch eher am Risiko? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare!