Kingdom Come 2: Es gibt ein geheimes Ende, mit dem ihr den Lauf der Geschichte ändert

Heinrichs Geschichte kann eine Wendung nehmen, die die reale Geschichte verändert. Aber viel kriegt man davon nicht mit.

Dass Kingdom Come: Deliverance 2 nach Möglichkeit versucht, das reale Mittelalter so gut es geht nachzubauen, ist kein Geheimnis. Allerdings sollte dabei auch jedem klar sein, dass Warhorse die reale Geschichte an vielen Stellen zugunsten ihres Spiels ein wenig biegt.

Grob soll Heinrichs Geschichte aber den Verlauf des wahren Konflikts zwischen Siegismund und seinem Bruder Wenzel nicht verändern. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem möglich ist! Wie ein Fan auf Reddit festgestellt hat, lässt sich mit nur einer Aktion der weitere Verlauf der Geschichte ändern und ein frühzeitiges Spielende herbeiführen. Nur ist das ziemlich abrupt und geht für Heinrich auch nicht gut aus.

Wir erklären hier, wie man dieses ungewöhnliche Spielende einläutet. Aber Achtung! Wenn ihr die Hauptstory noch nicht bis zur Quest »Das Königsgambit« gespielt habt, kommt es hier zu kleinen Spoilern.

So verändert ihr die Geschichte (Spoiler)

Damit ihr den weiteren Verlauf der Geschichte ändern könnt, müsst ihr euch erst einmal im Verlauf der Quest Das Königsgambit als Dienstjunge bei der Versammlung des Stadtrates einschleichen. Hier ist es Heinrichs Aufgabe, als Mundschenk den hohen Herren Wein zu reichen und sich gelegentlich ein paar weitere Sorgen anzuhören. Vor allem soll im späteren Verlauf aber auch der König Sigismund auftreten.

Als Heinrich könnt ihr während der Ratssitzung sowohl in der Ratskammer, als auch in den Räumlichkeiten in der Nähe umherlaufen. Allerdings müsst ihr dabei aufpassen, die Nachfragen der Ratsherren nicht zu verpassen, sonst wird Heinrich irgendwann hinausgeworfen.

Irgendwann fragt einer der Ratsherren danach, einen Kelch aus seinem Arbeitszimmer gebracht zu bekommen. Wenn ihr das tut, könnt ihr im selben Raum wie der Kelch an der Südwand einen Schreibtisch stehen sehen und darauf einige Schriftrollen. In einer der Schriftrollen ist ein Dolch versteckt!

Da Heinrich vor der Sitzung alle Waffen abgenommen werden, müsst ihr diesen Dolch an euch nehmen und ausrüsten. Danach könnt ihr erst einmal weiter als Mundschenk arbeiten. Irgendwann wechselt die Szene und ihr spielt als Godwin, der sich auf einer Versammlung von Wenzels Anhängern in Raborsch aufhält. Hier könnt ihr einfach die Quest spielen, ihr müsst auf nichts achten.

Wenn der Abschnitt mit Godwin vorbei ist, wechselt ihr wieder zu Heinrich. Sigismund ist inzwischen anwesend und staucht den Rat ganz schön zusammen. Sobald Sigismund den Rat auflöst, bleibt er mit zwei Wachen, Markvart und auch Heinrich allein im Raum zurück – das ist eure Gelegenheit!

Wenn ihr den Dolch habt, könnt ihr euch hinter den König schleichen und damit dem ganzen Krieg in Böhmen ein schnelles Ende setzen, indem ihr ihn von hinten erdolcht!

Das Spiel endet allerdings dadurch auch abrupt und ihr bekommt einen einzigartigen Todesbildschirm zu sehen:

Japp, Heinrich stirbt als Märtyrer und beendet Sigismunds Herrschaft über Böhmen vorzeitig. Mehr sogar, Jan Hus wird niemals hingerichtet und entsprechend brechen auch die Hussitenkriege nicht aus. Klingt fast so, als wäre dieses Ende für viele Menschen das bessere gewesen.

Nur eben für Heinrich nicht, der für diese selbstlose Tat sein eigenes Leben verliert. Eine spannende alternative Route, aber eben nicht das Ende, das für die Geschichte von Heinrich vorgesehen ist. Das fällt nämlich dann doch eine ganze Ecke dramatischer aus.

Auch wenn Kingdom Come: Deliverance 2 bei seinen Nebenquests und Lösungswegen viele verschiedene Ansätze erlaubt, verläuft die Hauptstory doch größtenteils stringent. Ihr könnt hier also keine großen Abweichungen herbeiführen, ohne dass wie in diesem Fall ein Game Over wartet. Hättet ihr euch etwas mehr Freiheiten bei der Story gewünscht? Schreibt es in die Kommentare!