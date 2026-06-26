Kingdom Come 2 hat überraschend eine kleine, neue Quest bekommen und ich liebe alles daran

Was für eine nette Überraschung: Kingdom Come: Deliverance 2 hat eine neue Quest! Sozusagen ein kostenloser Mini-DLC, der mit dem aktuellen Patch 1.5.6 ins Spiel gewandert ist. Betonung auf Mini. Für viele von euch gibt’s noch eine coole Nachricht, denn es handelt sich um eine Kooperation mit dem Mega-Hit Balatro.

Ich zelebriere ja grundsätzlich jeden Krümel neuer Inhalte für KCD2, aber die Quest hat mich nochmal positiv überrascht – mit ihren Dialogen.

Was bringt die neue Quest?

Start: Ihr beginnt die nicht auf der Karte markierte kleine Geschichte in Kuttenberg, vor dem Gasthaus am großen Marktplatz. Ihr wisst schon, das, in dem Katherine zwischenzeitlich arbeitet.

Na, da hören wir uns doch gleich mal an, wie fantastisch diese Gelegenheit ist!

Hier steht ein Kerl im Narrenkostüm namens Jimbo vor dem Haupteingang und spricht euch an. Falls er noch nicht auftaucht, sobald ihr dort steht, versucht es mal mit einer Schnellreise aus Kuttenberg raus und dann wieder zurück, dann kam er bei mir an.

Ohne zu spoilern: Ihr könnt euch mit ihm unterhalten (wobei ihr lernt, woher das Wort Balatro kommt) und anschließend ein paar Runden mit ihm würfeln – zwischen den einzelnen Etappen vergehen immer ein paar Tage, wenn ihr alles am Stück spielen wollt, solltet ihr also langfristig ein Zimmer anmieten, um dort Zeit zu überspringen.

Insgesamt warten fünf besondere Belohnungen auf euch, wenn ihr Jimbo beim Würfeln schlagt. Natürlich alle passend zum Balatro-Thema. Ich liste sie mal hinter einem Spoilerkasten auf:

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Spoiler anzeigen Balatro Würfel: Zeigt er das Joker-Symbol, kann das für jede passende Zahl stehen. Narrenkostüm: Für alle, denen Rüstungen zu ernst sind. Silberne Spielmarke: Mit dieser Marke gelten die Joker-Würfel-Regeln im gewählten Würfelmatch. Und zwar für alle Würfel, die einen Joker oder Teufel zeigen. Narrenstab: Eine einhändige Stumpfwaffe, deren Kampfwerte nicht der Rede wert sind. Aber lustig. Goldene Spielmarke: Wie die Silberne, aber mehr Einsätze pro Match

Mein kleines Highlight: Narren sprechen Wahrheit

Die kleine Questreihe ist unterhaltsam, aber was sie für mich wirklich spannend macht: Narren sind ja bekannt dafür, dass sie Scherze machen, die mehr als nur ein Körnchen Wahrheit enthalten. Und der liebe Jimbo macht genau das. Schon im ersten Gespräch legt er Heinrichs Seele gnadenlos offen, indem er sagt: »Du bist wie ein Joker. Du wartest, bis dich jemand braucht, und dann formst du dich genau zu dem, was die Person von dir braucht.«

1:05:11 Höchstwertung für Kingdom Come 2: Das darf nicht das Ende sein!

Autoplay

Was Heinrich natürlich abstreitet, immerhin ist es ja ganz allein seine Idee, Leuten zu helfen, und überhaupt wird er ja von niemandem je ausgenutzt! Warum muss ich an dieser Stelle daran denken, dass sein eigener Vater ihn im ersten Spiel in zahllose gefährliche Situationen geschickt hat und Heinrich nur zu willens war, sich unter höchster Lebensgefahr zu beweisen?

Ich finde cool, dass sich die Autoren auch für so eine kleine Spaß-Quest Gedanken gemacht haben, wie man noch ein bisschen mehr Tiefe reinbringt. Und das Narrenkostüm ist super für Screenshots, danke dafür, Jimbo.

Kingdom Come 2 feiert gerade einen Meilenstein bei den Verkaufszahlen: 6 Millionen Spiele gingen seit Release über die Ladentische. Zusammen mit Teil 1 hat die Reihe nun 17 Millionen Exemplare verkauft. Und die Zukunft sieht für Fans möglicherweise auch rosig aus: Schon im Fiskaljahr 2028 soll ein neues Spiel der Reihe erscheinen – über das wir bisher aber kaum Details kennen.