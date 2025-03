Kingdom Come 2: Mit Patch 1.2 werden viele Mods wohl unbrauchbar, das müsst ihr beachten

Modder können sich zwar auf die neuen Modding Tools freuen, haben aber auch Arbeit vor sich.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist seit über einem Monat verfügbar, aber noch warten viele Fans auf einen wirklich großen Patch. Der soll aber jetzt endlich kommen, und zwar am 13. März 2025. Schon jetzt ist klar, dass das Update gewaltig wird. Denn es werden nicht nur seitenweise Bugs gefixt, auch neue Inhalte kommen ins Spiel. Mehr dazu lest ihr in unserer Patch-Übersicht.

Ein weiteres Feature betrifft Mods, die mit Patch 1.2 immerhin endlich auch offiziell unterstützt werden sollen. Damit könnt ihr euch Mods dann entspannt über den Steam Workshop herunterladen und müsst nicht mehr etwas abschreckende Installationsprozesse durchlaufen.

Da das Spiel aber auch grundlegend verändert wird, könnten ziemlich viele Mods ihre Wirkung verlieren. Wir haben die Entwickler gefragt, worauf Modder und Mod-Fans achten sollten.

Das gilt es bei Mods zu beachten

Kingdom Come 2 wird mit Patch 1.2. grundlegend überarbeitet und das wirkt sich natürlich auch auf die Mods aus. Es ist fast unvermeidlich, dass einige Anpassungen nötig werden, wenn nicht sogar einzelne Mods vorübergehend den Dienst verweigern. Die Entwickler selbst garantieren keine Kompatibilität nach dem Update.

10:19 Wir haben 10 Fehler in Kingdom Come 2 gemacht, damit ihr sie nicht machen müsst

Es liegt also in der Verantwortung der Mod-Hersteller, ihre Mods an die neue Spielversion anzupassen und im besten Fall hier dann auch direkt den Schritt zum Steam Workshop zu gehen. Es wird daher geraten, eventuell einige Mods zu deinstallieren, bevor ihr mit der neuen Spielversion loslegt. So verhindert ihr sicher, dass es zu keinen technischen Problemen kommt.

Wenn das Update erst mal da ist, könnt ihr danach den Workshop nach euren Mods durchsuchen und sie wieder hinzufügen. Oder ihr beobachtet ihre Mod-Seite auf Nexusmods.com und lest nach, wann die Ersteller der Mod für die neue Spielversion grünes Licht geben.

Diese Mods könnten noch funktionieren

Wir haben einen der Programmierer bei Warhorse gefragt, welche Mods vermutlich noch funktionieren und welche nach dem Patch fürs erste Probleme haben könnten. Dabei kam heraus, dass bestimmte PTF Mods mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst nach dem Update noch laufen könnten:

Einige Mods, die von der Community als Patched Table Files -Mods (kurz PTF) bezeichnet werden, verwenden eine Methode, bei der z. B. eine einzelne Eigenschaft eines einzelnen Spielgegenstands chirurgisch verändert wird. Diese Mods werden höchstwahrscheinlich nach dem Patch problemlos funktionieren. Mods, die diese Methode nicht verwenden (die nicht für alles funktioniert - zum Beispiel für Animationen), werden mit dem 1.2-Patch mit ziemlicher Sicherheit kaputtgehen, und sollten deinstalliert werden. Viele Mods enthalten bereits eine Einstellung, die sie in jeder Spielversion, die neuer als 1.1 ist, automatisch deaktivieren wird. PTF-Mods, die für 1.1 erstellt wurden, funktionieren möglicherweise auch unter 1.2, aber im Allgemeinen ist es besser, auf die Bestätigung des Erstellers zu warten, dass die Mod mit der neuen Version kompatibel ist.

Habt ihr also eine PTF-Mod installiert, steht die Chance gut, dass ihr sie weiterhin benutzen könnt. Eben, weil diese Mods nur bestimmte Dateiteile anpassen und dadurch mit neuen Spielversionen und anderen Mods besser kompatibel sind. Ein paar Beispiele für PTF-Mods sind:

Insgesamt gibt es derzeit noch deutlich mehr herkömmliche Mods als PTF-Mods, mit der Zeit und gerade mit den neuen Modding-Tools sollte sich das aber vermutlich ändern. Welche Mods uns besonders gut gefallen, könnt ihr in unserer Mod-Übersicht erfahren. Den Artikel haben wir in der Box oben verlinkt. Sobald das Update erschienen ist, werden wir hier aber auch selbst nochmal alles an die neue Version anpassen.