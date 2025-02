Kingdom Come 2 verrät Details zu Patch 1.2, Hardcore-Modus und mehr: Ihr könnt euch auf Großes freuen

2025 soll in Böhmen noch so einiges passieren. Wir verschaffen euch den Durchblick.

»Wir verraten ein paar kleine Infos«, hat uns Warhorse geschrieben. Und dann in einem zweistündigen Stream zu Kingdom Come: Deliverance 2 massenhaft Details zu Patch 1.2, den DLCs und dem Hardcore-Modus rausgehauen. Wenn das klein ist, wissen wir auch nicht!

Wenn ihr keine zwei Stunden Zeit habt, keine Sorge. Wir fassen euch alles Wichtige zusammen, thematisch geordnet. Und da es wirklich viel zu sagen gibt, legen wir ohne Umschweife los.

Schnellnavigation

Alle neuen Infos zu Patch 1.2

Release: Das große Update soll Mitte März rauskommen, aktuell wird noch daran gearbeitet und getestet. Es soll über 1.000 Bug-Fixes enthalten und bringt neue kostenlose Inhalte.

Inhalt von Patch 1.2:

Das Barber-Feature kehrt zurück , es gibt mehr (und coolere) Frisuren und Bärte für Heinrich als in Teil 1. Und einen Vokuhila. Außerdem bekommen wir einen +2-Charisma-Buff, wenn wir frisch frisiert sind. Ein Besuch kostet 50 Groschen.

, es gibt mehr (und coolere) Frisuren und Bärte für Heinrich als in Teil 1. Und einen Vokuhila. Außerdem bekommen wir einen +2-Charisma-Buff, wenn wir frisch frisiert sind. Ein Besuch kostet 50 Groschen. Soll Warhorses »wohl größter Patch überhaupt« werden. Verbessert unter anderem Controller-Steuerung, NPC-Verhalten und Framerates in bestimmten Bereichen.

Schraubt auch am Balancing , Hellebarden sollen nun etwas besser mit Schwertern mithalten können.

, Hellebarden sollen nun etwas besser mit Schwertern mithalten können. Man kann sich nach dem Patch an den Gräbern von Oats und Co. verabschieden.

Heimliches Highlight: Wir bekommen nicht mehr tausendmal die Meldung, dass man W beim Galoppieren nicht gedrückt halten muss.

Wir halten W halt gerne, Warhorse!!

Alle neuen Infos zum Hardcore-Modus

Release: Harcore steckt ausdrücklich nicht in Patch 1.2, sondern soll etwas später kommen. Voraussichtlich Mitte April.

So funktioniert Hardcore:

Am Anfang wählen wir aus zehn negativen Perks aus, etwa dass wir schlafwandeln, unsere Schuhe schneller kaputt gehen oder uns Leute öfter volles Pfund aufs Maul geben wollen.

aus, etwa dass wir schlafwandeln, unsere Schuhe schneller kaputt gehen oder uns Leute öfter volles Pfund aufs Maul geben wollen. Wer das Spiel mit allen zehn Perks schafft, bekommt ein Achievement – wie in Teil 1.

Auf dem Kompass sind keine Himmelsrichtungen eingezeichnet und auf der Karte ist Heinrich nicht zu sehen. Wir müssen uns also wirklich im Spiel selbst orientieren.

eingezeichnet und auf der Karte ist Heinrich nicht zu sehen. Wir müssen uns also wirklich im Spiel selbst orientieren. Questmarker erscheinen erst, wenn wir uns in unmittelbarer Nähe des Zielortes befinden.

erscheinen erst, wenn wir uns in unmittelbarer Nähe des Zielortes befinden. Man kann dafür NPCs fragen, wo man sich gerade befindet.

In Kämpfen werden keine Schlagrichtungen mehr angezeigt. Auch nicht das Zeitfenster zum Parieren. Perfekte Konter werden damit natürlich deutlich schwieriger.

mehr angezeigt. Auch nicht das Zeitfenster zum Parieren. Perfekte Konter werden damit natürlich deutlich schwieriger. Man sieht weder die eigene Lebensleiste noch die der Gegner. Auch der Ausdauerbalken fehlt.

Alle neuen Infos zu den DLCs

1. DLC: Tödliche Pinsel

Heinrich lernt in diesem Addon, wie er seinen eigenen Schild bemalt. Und zwar mit Motiven, die wir im Lauf des Spiels freischalten. Wenn man bestimmte Hauptmissionen erledigt, bekommt man also passende Bilder, die man dann zusammenstellen kann.

Mit dem ersten DLC wird auch ein kostenloser neuer Inhalt für alle erscheinen: Pferderennen! Die sollen komplexer ausfallen als im Vorgänger, zum Beispiel gibt’s auch Wettschießen vom Pferderücken aus.

Der mysteriöse Künstler bringt Heinrich wohl auch das ein oder andere bei.

2. DLC: Vermächtnis der Schmiede

Es wurde im Stream nicht wörtlich ausgesprochen, aber die Entwickler haben klar angedeutet, dass in diesem DLC ein Housing- und Aufbau-Feature steckt wie in der Erweiterung »Aus der Asche« für Teil 1. Nur dass Heinrich eben eine Schmiede in Kuttenberg und kein Dorf wieder aufbaut. Es soll neue Mechaniken und Skills geben, Details sind noch nicht bekannt.

3. DLC: Mysteria Ecclesiae

Viele Fans vermissen die schönen Innenräume der Kirchen, die in Teil 1 vorhanden waren, in Teil 2 aber weitgehend fehlen. Die Entwickler erklären dazu, dass sie einfach bestimmte Abstriche machen mussten und nicht planen, die Kirchen später noch zu öffnen.

Dafür soll euch aber das Kloster Sedletz im dritten Addon entschädigen. Desen Innenleben dürfte ziemlich spektakulär werden.

Infos zur Zukunft von KCD2 (und darüber hinaus)

Hier fassen wir alles Spannende zusammen, das nicht in eine der Kategorien oben passt. Überspringt diesen Absatz nicht, da steckt viel Interessantes drin!

Modding: Die offiziellen Modding-Tools sollen innerhalb der nächsten zwei Wochen erscheinen. Damit soll es viel einfacher werden, über den Steam-Workshop neue Fan-Inhalte zu erstellen. Konsolen bleiben leider außen vor.

Schluss mit unendlichem Reichtum: In einem späteren Patch wollen die Entwickler neu ausbalancieren, wie stark und reich ihr in der zweiten Spielhälfte werdet. Aktuell kommt ihnen das ein bisschen zu großzügig vor.

10:22 Patches, DLCs und Nachfolger: So sieht die Zukunft von Kingdom Come: Deliverance 2 aus

Autoplay

Mögliche Änderungen: Laut eigener Aussage behalten die Entwickler das Fan-Feedback genau im Blick und lassen sich davon zu möglichen Anpassungen inspirieren. Der Fotomodus könnte in Zukunft erweitert werden. Sie denken zudem über ein Feature nach, mit dem Heinrich sich Kapuzen auf- und absetzen kann. Das ist aber Zukunftsmusik und steht noch nicht fest.

Und was kommt nach KCD2? Warhorse will 2025 sämtliche neuen Inhalte für Kingdom Come 2 fertigstellen, um sich ab 2026 gleich in ein nicht näher beschriebenes neues Projekt zu stürzen. Heißt auch, es wird ziemlich sicher bei den drei angekündigten DLCs bleiben. Wir haben da ja schon unsere Theorien zu einem möglichen Kingdom Come 3:

Natürlich sind wir sofort zur Stelle, wenn Patch 1.2 live geht und verraten euch, was wirklich alles drin steckt. Wie wir Warhorse kennen, haben sie noch nicht alles enthüllt, was das Update mit sich bringt.

Auf welche Änderung oder neuen Inhalte freut ihr euch am meisten? Seid ihr enttäuscht, dass es wohl nur drei DLCs geben wird oder jubelt ihr, dass sich das Studio möglichst schnell ans nächste Spiel setzen will? Schreibt es uns!