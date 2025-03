Kingdom Come 2: Wir wissen jetzt, wann der gewaltige Patch 1.2 erscheint

Heinrich zählt die Tage runter, bis er in Patch 1.2 endlich zum Friseur darf.

Schon sehr bald könnt ihr eurem Heinrich endlich neue Frisuren verpassen! Und nicht nur er, auch das gesamte Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance 2 soll in frischem Glanz erstrahlen. Patch 1.2 steckt laut seinen Entwicklern voller Änderungen, Bug-Fixes und auch neuen Inhalten.

Wir wissen jetzt, wann genau der Patch rauskommt: Update 1.2 erscheint am Donnerstag, den 13. März 2025.

Schon jetzt kennen wir einige der wichtigsten Änderungen, wir verschaffen euch mal einen kurzen Überblick.

Das soll Patch 1.2 mitbringen

»Es wird der größte Patch, den wir je veröffentlicht haben«, sagte Prokop Jirsa, Lead Designer von Warhorse, kürzlich in einem Stream. Er versprach zahlreiche kleine Bug-Behebungen, aber zum Beispiel auch eine Verbesserung der Framerates in manchen Gebieten.

Patch 1.2 enthält außerdem das erste von mehreren geplanten kostenlosen Updates: das Barber-Feature, auf das viele Fans schon gespannt warten. Damit ist es möglich, Heinrich neue Haar- und Barttrachten zu verleihen – was ihm auch einen Charisma-Bonus beschert.

Der offizielle Modding-Support geht ebenfalls mit Patch 1.2 live. Dadurch wird es zukünftig deutlich einfacher, Fan-Inhalte über den Steam Workshop mit der Welt zu teilen. Nur Konsolen bleiben außen vor, wie bereits bestätigt wurde.

Insgesamt über 1.000 Fehlerbehebungen stellen die Entwickler in Aussicht. Wir sind gespannt, immerhin läuft da Spiel schon in seiner jetzigen Version weitgehend stabil und flüssig. Allerdings haben wir im Test auch um drei Punkte abgewertet, weil manche Bugs die sonst so starke Atmosphäre stellenweise stören, etwa flimmernde Augen und Münder in Cutscenes. Ob genau dieses Problem behoben wird, wissen wir allerdings nicht.

Der Hardcore-Modus kommt ausdrücklich nicht mit Patch 1.2, sondern erst in einem späteren Update, vermutlich Mitte April. Ein festes Release-Datum haben die Entwickler im Stream aber nicht genannt. Immerhin haben wir schon jede Menge Infos zu den neuen Perks und anderen Veränderungen:

Wir spielen Kingdom Come 2 immer noch fleißig und werden natürlich nochmal extra genau hinschauen, sobald der Patch live gegangen ist. Ob sich das mittelalterliche Böhmen dann noch ein bisschen meisterhafter schlägt oder ob das Update vielleicht sogar neue Dinge kaputthaut, erfahrt ihr dann sofort bei uns.