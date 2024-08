Kingdom Come 2 verschoben: Das Rollenspiel-Highlight erscheint erst 2025

2:35 Kingdom Come: Deliverance 2 - Der Revealtrailer zum Mittelalter-Epos zeigt brachiale Action

Ende 2024? Pustekuchen! Kingdom Come: Deliverance 2 erscheint doch nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst am 11. Februar 2025. Somit müssen wir auf das potenzielle Rollenspiel-Highlight doch länger warten, als bislang angenommen. Aber hey, dadurch haben wir jetzt wenigstens einen Grund mehr, uns auf das nächste Jahr zu freuen!

Klingt nach Zweckoptimismus? Zugegeben, ist es auch. Aber genau wie Heinrich lassen wir uns nicht unterkriegen. Und außerdem gibt es noch ein weiteres Trostpflaster.

Neues Material auf der gamescom 2024

Denn wie das Team von Warhorse Studios im Rahmen der Bekanntgabe des neuen Releasetermins verraten hat, wird es auf der vom 21. bis 25. August 2024 stattfindenden gamescom neues Material aus dem Rollenspiel zu sehen geben.

20 Minuten Gameplay werden in Aussicht gestellt. Außerdem soll bis zum Februar auch noch eine Collector's Edition enthüllt werden. Zu guter Letzt werden auch weitere Previews von Presse und Influencern erwähnt, was uns an dieser Stelle ein Juchhu entlockt.

Was wissen wir jetzt schon zu Kingdom Come 2?

Was sagt ihr dazu, dass Kingdom Come 2 doch nicht mehr Ende 2024, sondern erst im Februar 2025 erscheint? Stören euch die paar Monate zusätzliche Wartezeit nicht großartig, oder hattet ihr bereits euren Weihnachtsurlaub komplett mit Heinrich durchgeplant? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare!