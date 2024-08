91 Prozent positiv auf Steam: Cyberpunk-Fans sind begeistert von Shadows of Doubt

In Shadows of Doubt klärt ihr als Privatdetektiv Verbrechen auf.

Seit April 2023 befindet sich Shadows of Doubt im Early Access auf Steam. Der Release der Vollversion steht nun in wenigen Wochen an, parallel erscheint das Spiel außerdem auch für die Konsolen von Sony und Microsoft.

Release-Datum von Shadows of Doubt

Entwickler ColePowered Games kündigt via X, ehemals Twitter an, dass Shadows of Doubt am 26. September 2024 nicht nur die Testphase auf Steam beendet, sondern auch für die PS5 und Xbox Series X & S erscheinen wird.

Mit Version 1.0 wird es einen neuen Entführungsfall geben sowie weitere Möglichkeiten, mit den Killern zu interagieren. Was sich sonst mit dem Release der Vollversion ändern wird, wollen die Entwickler erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten.

Tipp: Falls das Spiel euren inneren Ermittler direkt packt, solltet ihr Shadows of Doubt noch vor dem 23. August auf Steam erstehen. Dann erhöht sich nämlich der Preis von 20 auf 25 Euro.

So spielt sich Shadows of Doubt

In der großen Sandbox dürft ihr euch komplett frei bewegen und könnt mit allen Bewohnern einer düsteren Sci-Fi-Stadt interagieren. Meistens seid ihr dabei auf Verbrecherjagd, denn eure Hauptaufgabe in Shadows of Doubt is das Lösen von Kriminalfällen.

Dafür geht ihr Hinweisen nach und versucht den Täter zu überführen. Manchmal verstecken sich die Beweise in geheimen Dokumenten, für die ihr Sicherheitssysteme hackt und sogar irgendwo einbrechen müsst. Manchmal sind aber auch in der Mülltonne neben dem Tatort zu finden.

Ihr solltet also Spaß an akribischer Ermittlungsarbeit und auch etwas für den Pixel-Look des Spiels übrig haben.

1:01 Shadows of Doubt: Die Cyberpunk-Open-World bekommt ein großes Scharfschützen-Update

Das begeistert die Steam-Nutzer

In den Steam-Rezensionen berichten zahlreiche Nutzer über ihre konkreten Erlebnisse mit Shadows of Doubt und die unterscheiden sich sehr voneinander.

Das liegt zum einen an prozedural generierten Spielwelt und zum anderen an den wenigen Hilfsmitteln, die euch das Spiel an die Hand gibt. Hier ist echte Ermittlungsarbeit gefragt und genau das gefällt den Spielern besonders gut.

Steam-Nutzer kDenos meint: »Ich habe seit Langem nicht mehr so ein einzigartig schönes Spiel gesehen. Mit 20 Euro kann man definitiv nichts falsch machen.«

Desolatiolupus gefallen vor allem die vielen Freiheiten, die es bei der Lösung von Fällen gibt. »Das ist eines der wenigen Games, die den Sandkasten wirklich leben. Ich kann tun und lassen, was ich möchte.«

Für Nixer ist es eines »der besten Detektiv-Spiele, das je gemacht wurde« und begründet seine Aussage mit folgendem Beispiel:

Es gelang mir, einen Mörder zu fassen, als er gerade den Tatort verließ, und ich löste den Fall in etwa zwei Minuten. Bei einem anderen Fall brauchte ich drei Tage, um ihn zu lösen, weil ich ein Beweisstück verlegt hatte.

Für uns war im Early-Access-Test die Open World der größte Star des Spiels. Was genau sie so spannend macht und wo es zum Release noch Mängel gab, könnt ihr gleich oben lesen.

Seid ihr Fans von echten Detektiv-Spielen, in denen es auf detaillierte Ermittlungsarbeit ankommt? Habt ihr Shadows of Doubt bereits gespielt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.