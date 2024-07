Kingdom Come 2 gibt es für besonders treue Fans kostenlos - Entwickler lösen 10 Jahre altes Versprechen ein

Im zweiten Teil von Kingdom Come dürfen Spieler wieder in die Rüstung von Heinrich schlüpfen.

Wer 2014 eine gewisse Summe in der Kickstarter-Kampagne von Kingdom Come: Deliverance investiert hat, sollte eigentlich einen zweiten Akt des Spiels erhalten. Dieser ist nie erschienen, doch Entwickler Warhorse Studios hat das Versprechen von damals nicht vergessen.

Kickstarter-Unterstützer bekommen Teil 2 geschenkt

Reddit-Nutzer Interinactive staunte nicht schlecht, als er eine Mail im Postfach hatte, die ihm eröffnete, dass er Kingdom Come 2 umsonst bekommt.

Grund dafür ist seine Unterstützung bei der Finanzierung des ersten Teils. Ab einer gewissen Stufe gibt es die Fortsetzung als Geschenk. Die treusten Fans dürfen zwischen PC (Steam), Xbox Series X & S und PS5 als Plattform wählen.

Mit einem Post via X, ehemals Twitter, bestätigte Warhorse Studios offiziell die Informationen aus dem Reddit-Beitrag.

Warum verschenkt Warhorse das Spiel?

Sie lösen damit ein Versprechen ein, den damaligen Kickstarter-Unterstützern einen 2. Akt des ersten Teils kostenlos zu liefern. Dieser erschien jedoch nie und die geschenkte Fortsetzung soll das nun wieder wettmachen.

Wer bekommt Teil 2 geschenkt?

Alle Unterstützer ab der Stufe Duke bekommen das Spiel. Folgende Stufen sind davon eingeschlossen:

Duke

King

Emperor

Wenzel der Faule

Pope

Illuminatus

Saint

Die Preise beliefen sich zwischen 150 Euro und 6.000 Euro. Die Kickstarter-Seite verrät sogar die genaue Anzahl der Glücklichen, es sind insgesamt 1.036 der über 35.000 Unterstützer.

Falls ihr also Kingdom Come 1 mit einer der oben genannten Stufen unterstützt habt, solltet ihr eure Mails überprüfen. Die Keys für die gewählte Plattform werden übrigens zum Release an die bei Kickstarter hinterlegte Mail-Adresse geschickt.

Ein genaues Datum für die Veröffentlichung von Kingdom Come 2 gibt es aktuell nicht, es ist jedoch bekannt, dass der Release im 4. Quartal 2024 geplant ist.

Was sonst noch wichtig rund um das Thema Kingdom Come: Deliverance 2 ist, haben wir für euch oben in der Box verlinkt. Darunter auch einen Bericht aus erster Hand zu dem von Fans heiß erwarteten Mittelalter-Rollenspiel.

Habt ihr damals die Entwickelung über Kickstarter unterstützt? Gehört ihr vielleicht sogar zu denjenigen, die das Spiel kostenlos bekommen? Schreibt es gerne in die Kommentare!