Kingdom Come 2 Twitch Drops: So sichert ihr euch die kostenlose Montur für euch und euer Pferd

Die Drops fest im Blick - Heinrich lenkt sein Pferd in Richtung Ingame-Belohnungen.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist da und erobert die Rollenspiel-Welt im Sturm. Nur wenige Stunden nach Release waren bereits fast 160.000 Spieler gleichzeitig im virtuellen Böhmen unterwegs, am Wochenende dürfte die Spielerzahl noch deutlich ansteigen. Bei so viel Rummel rund um das Spiel ist es wenig verwunderlich, dass auch Kingdom Come 2 euch Twitch Drops anbietet.

Die Drops kennt ihr vielleicht schon von anderen Titeln: Es handelt sich dabei um Ingame-Belohnungen, die ihr durch das Anschauen bestimmter Streams freischalten könnt. Andere aktuelle Titel mit solchen Belohnungen sind beispielsweise Path of Exile 2, Marvel Rivals oder Diablo 4. Wir verraten euch, was für KCD2 drinsteckt.

Welche Items gibt's für KCD2?

Insgesamt neun Items könnt ihr per Twitch Drop für Kingdom Come 2 erhalten. Zusammen ergeben sie das Warhorse-Rüstungsset, das Spieler bereits aus dem ersten Kingdom Come kennen dürften. Das lässt euren Heinrich in schickem Rot erstrahlen. Es besteht aus:

Warhorse Bascinet (Beckenhaube)

Warhorse Stiefel

Brigantinen-Beinschienen

Brigantinen-Ärmel

Warhorse Caparison (Pferdedecke)

Warhorse Panzerhandschuh

Warhorse Pourpoint (Steppwams)

Warhorse Schild

Warhorse Waffenrock

Wie schaltet ihr die Drops frei?

Loggt euch zunächst in euren Twitch-Account ein. Verbindet den Account dann mit eurem PROS-Account und dem Konto, auf dem ihr Kingdom Come 2 besitzt, also beispielsweise Steam. Für diejenigen, die noch nie von PROS gehört haben: Prism Ray Online Services ist eine Online-Plattform der Publisher Saber Interactive, Deep Silver, Plaion und Prime Matter.

Dann schmeißt ihr einen Kingdom Come Stream an und lasst diesen insgesamt vier Stunden und 30 Minuten laufen. Sonst gibt's nur einen Teil der Beute. Wann ihr was bekommt, entnehmt ihr der nachfolgenden Tabelle:

30 Minuten: Warhorse Waffenrock

1:00 Stunde: Brigantinen-Ärmel

1:30 Stunden: Warhorse Panzerhandschuh

2:00 Stunden: Brigantinen-Beinschienen

2:30 Stunden: Warhorse Stiefel

3:00 Stunden: Warhorse Caparison (Pferdedecke)

3:30 Stunden: Warhorse Schild

4:00 Stunden: Warhorse Bascinet (Beckenhaube)

4:30 Stunden: Warhorse Pourpoint (Steppwams)

Die Rüstungsteile solltet ihr anschließend in eurem Twitch Inventar einlösen können.

Wie lange dauert die Aktion? Insgesamt habt ihr Zeit bis einschließlich Dienstag, den 11. Februar 2025, um euch das Warhorse-Rüstungsset für Kingdom Come: Deliverance 2 zu sichern.

Solltet ihr euch nicht spoilern lassen, aber trotzdem die Twitch Drops abgreifen wollen, reicht es übrigens völlig aus, den Stream einfach stummzuschalten und im Hintergrund laufen zu lassen. Dann habt ihr im Handumdrehen eine schicke Rüstung beisammen.