Kingdom Come 2 ist zum ersten Mal im Steam-Sale: Für wen lohnt sich der Kauf jetzt?

Kingdom Come 2 bekommt ihr aktuell für ein paar Groschen weniger bei Steam.

622 Jahre hat es gedauert, nun ist Kingdom Come: Deliverance 2 endlich im Steam Sale angekommen. Na gut, ganz so lange war’s nicht, eigentlich ging es sogar ziemlich schnell nach dem Release.

Gerade ist das Mittelalter-Meisterwerk zum ersten Mal reduziert. Falls es bisher auf eurer Wunschliste herumdümpelt, könnte das also der richtige Zeitpunkt sein, um zuzuschlagen. Das Angebot gilt bis zum 15. Mai 2025. Auch der fantastische Vorgänger ist im Angebot.

Wie viel Rabatt? Ihr bekommt auf die beiden verfügbaren Versionen jeweils 15 Prozent Nachlass. Wir erklären gleich, was wo drin steckt.

Das steckt in den Angeboten

Die Standard-Edition von Kingdom Come 2 besteht aus dem Grundspiel, das alleine schon einen Umfang von locker 100 Stunden oder mehr hat. Im Test haben wir mit Vergnügen eine 93 gezückt, weil wir uns selten so sehr in einer derart glaubwürdigen, lebendigen Mittelalterwelt verloren haben. Dazu erzählt es auch noch eine packende und immer unterhaltsame Story, ergänzt durch zahlreiche tolle Nebenquests.

Seit dem Release wurde das Spiel noch erweitert: Der Hardcore-Spielmodus wurde kostenlos für alle nachgeliefert, ebenso ein Barbier mit schicken Frisuren und Bärten. Am 15. Mai erscheinen mit Patch 1.3 dann auch noch neue Pferderennen für alle.

Wenn euch Mittelalter auch nur entfernt interessiert und ihr Lust auf ein Rollenspiel mit echter Immersion habt, dann könnt ihr hier guten Gewissens zugreifen. Gebt euch ein paar Stunden, um euch an das Kampfsystem und die komplexen Systeme zu gewöhnen (unsere Guides helfen!), dann werdet ihr mit einem der besten Rollenspiele aller Zeiten belohnt.

Die Gold-Edition enthält daneben noch kleine DLCs mit zusätzlichen Items sowie – spannender – den Expansion-Pass, mit dem ihr dann automatisch alle Addons ohne Aufpreis erhaltet. 2025 sollen drei davon erscheinen, das erste (Tödliche Pinsel) kommt am 15. Mai 2025 und dreht sich um einen geheimnisvollen Künstler und Schildmalerei.

Die Royal Edition von Kingdom Come (1) ist dann noch perfekt für alle, die die Vorgeschichte nachholen wollen. Das lohnt sich definitiv, auch wenn ihr mit Teil 2 schon durch seid – unsere Redakteurin Steffi hat es ausprobiert:

Keine Sorge, ihr müsst das Hauptspiel nicht erst durchballern, ehe ihr den kommenden DLC Tödliche Pinsel startet. Den könnt ihr ziemlich bald beginnen oder erst später erledigen – bei Kingdom Come: Deliverance werden die Addons immer in die Hauptstory integriert oder passen auch danach noch stimmig ins große Ganze.