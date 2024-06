Ersehnter Rollenspiel-Release lässt Steam-Neuheiten alt aussehen

Die Spielesammlung von Kingdom Hearts verkauft sich auf Steam wie warme Brötchen.

Früher war alles besser, das ist erwiesenermaßen eine Meinung. Aber Rollenspiele, die waren definitiv besser, zumindest wenn man gereifteren Spielerinnen und Spielern glauben darf. Wie ließen sich auch sonst die vielen Neuauflagen, Remaster und Remakes erklären? Eines davon ist jetzt erfolgreich auf Steam gelandet.

Disclaimer: Wir führen im Folgenden die zehn umsatzstärksten Spiele bei Steam in der vergangenen Woche auf und thematisieren relevante Entwicklungen. Die Grundinformationen basieren auf Daten von SteamDB und werden direkt bei Steam ausgelesen.

Schnell zu den Highlights:

Kingdom Hearts

Schlabotta, ihr Torsten-Sträter-Fans und Schwenker von Gerd-Müller-Schals, schaut mal, was uns die Katze vor die Tür gelegt hat: Kingdom Hearts, das spielgewordene Wunschkind von Square Enix und Disney, kehrt gerade rechtzeitig zurück, damit ihr eure eigenen Kinder damit nerven könnt.

Und warum leiten wir so umständlich ein? Weil dieses neue, alte Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMIX- jetzt auf Steam erschienen ist und dort ordentlich Fahrt aufnimmt. Auf Platz fünnef der Dampf-Bestenliste in puncto Umsatz lässt die knackscharfe Rollenspielsammlung selbst den nahenden DLC zu Elden Ring hinter sich.

So, fast-forward ins Jahr 2022: Da wurde nämlich, anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Reihe, das neue Kingdom Hearts 4 enthüllt. Den Trailer dazu seht ihr hier:

7:40 Kingdom Hearts 4 und weitere Spiele zum 20-jährigen Jubiläum mit Trailer enthüllt

Die kompletten Top 10 auf Steam

Auch erwähnenswert: Das auch nicht mehr ganz junge PUBG kehrt auf den ersten Platz der umsatzstärksten Steam-Spiele der Vorwoche zurück. Dort sorgen die Juni-Goodies dafür, dass Fans reihenweise die Brieftaschen zücken.

Und ihr? Freut ihr euch wie Bolle über den Steam-Release von Kingdom Hearts: Dingenskirchen? Rennt ihr wieder begeistert den sich schließenden Kreisen in PUBG hinterher? Oder nimmt euch derzeit ein ganz anderes Spiel in Beschlag? Schreibt es gerne in die Kommentare! Wir lesen immer gerne eure Meinungen, Anmerkungen und Erlebnisse.