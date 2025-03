Goldene Himbeere 2025: Ein horrender Marvel-Flop hat den Preis für den schlechtesten Film abgeräumt

Madame Web und Joker 2 haben bei der Verleihung der Goldenen Himbeere 2025 ordentlich abgeräumt. Bildquelle: Sony/Marvel Studios/DC/Warner Bros.

Am vergangenen Wochenende wurden nicht nur die besten, sondern auch die schlechtesten Filme des letzten Jahres gekürt: Neben den Oscars fand auch die Razzie-Verleihung 2025 statt. Damit ist natürlich die Goldene Himbeere gemeint – der gefürchtete Negativpreis von Hollywood.

Bevor wir zur vollständigen Liste kommen, hier erstmal die Highlights (oder Lowlights?) der Goldenen Himbeere 2025.

Die Highlights der Razzie-Verleihung 2025

Madame Web wurde als schlechtester Film ausgezeichnet. Sonys-Marvel-Film wurde letztes Jahr von Kritikern sowie Fans zerrissen und machte auch an den Kinokassen große Verluste. Dakota Johnson hat ebenfalls den Preis als Schlechteste Schauspielerin verliehen bekommen.

2:32 Madame Web: Im offiziellen Trailer zum neuen Marvel-Film klingelt ohne Spider-Man der Spinnensinn

Die Netflix-Komödie Unfrosted nahm zwei Goldene Himbeeren mit nach Hause: Für Jerry Seinfeld als Schlechtester Schauspieler und Amy Schumer als Schlechteste Nebendarstellerin.

Auch Joker: Folie à Deux bekam sein Fett weg: Als schlechteste Fortsetzung und als Schlechtestes Onscreen-Paar für Joaquin Phoenix und Lady Gaga.

Francis Ford Coppola musste für sein Sci-Fi-Lebenswerk Megalopolis die Auszeichnung als Schlechtester Regisseur einstecken. Das hat den 85-jährigen Filmemacher dazu veranlasst, auf Instagram gegen Hollywood auszuteilen.

Alle Gewinner der Razzies 2025 in der Übersicht

Schlechtester Film: Madame Web

Borderlands

Joker: Folie a Deux

Madame Web

Megalopolis

Reagan

Schlechtester Regisseur: Francis Ford Coppola für Megalopolis

S.J. Clarkson für Madame Web

Francis Ford Coppola für Megalopolis

Todd Phillips für Joker: Folie a Deux

Eli Roth für Borderlands

Jerry Seinfeld für Unfrosted

2:14 Megalopolis: Im Trailer von Francis Ford Coppolas Sci-Fi-Drama wird es bildgewaltig

Schlechtestes Drehbuch: Madame Web

Joker: Folie a Deux

Kraven the Hunter

Madame Web

Megalopolis

Reagan

Schlechtester Darsteller: Jerry Seinfeld in Unfrosted

Jack Black in Dear Santa - Teuflische Weihnachten

Zachary Levi in Harold und die Zauberkreide

Joaquin Phoenix in Joker: Folie a Deux

Dennis Quaid in Reagan

Jerry Seinfeld in Unfrosted

Schlechteste Darstellerin: Dakota Johnson in Madame Web

Cate Blanchett in Borderlands

Lady Gaga in Joker: Folie a Deux

Bryce Dallas Howard in Argylle

Dakota Johnson in Madame Web

Jennifer Lopez in Atlas

Schlechtester Nebendarsteller: John Voight für gleich drei Filme

Jack Black (Stimme in) Borderlands

Kevin Hart in Borderlands

Shia LaBeouf in Megalopolis

Tahar Rahim in Madame Web

Jon Voight in Megalopolis, Reagan, Shadow Land & Strangers

Schlechteste Nebendarstellerin: Amy Schumer in Unfrosted

Ariana DeBose in Argylle & Kraven the Hunter

Lesley Anne Down in Reagan

Emma Roberts in Madame Web

Amy Schumer in Unfrosted

FKA Twigs in The Crow

Schlechtestes Leinwandpaar: Joaquin Phoenix & Lady Gaga in Joker 2

Zwei beliebige unausstehliche Figuren, besonders aber Jack Black in Borderlands

Zwei beliebige »Comedy-Darsteller« in Unfrosted

Der gesamte Cast von Megalopolis

Joaquin Phoenix & Lady Gaga in Joker: Folie a Deux

Dennis Quaid & Penelope Ann Miller in Reagan

2:24 Joker 2 zeigt uns im Trailer das neue Traumpaar von Gotham City

Schlechtestes Remake, Prequel oder Rip-Off: Joker 2

The Crow

Joker: Folie a Deux

Kraven the Hunter

Mufasa: Der König der Löwen

Rebel Moon - Teil 2: Die Narbenmacherin

