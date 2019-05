Regisseur Matthew Vaughn setzt seine erfolgreiche Filmreihe aus Kingsman: The Secret Service (2014) und dem Nachfolger Kingsman: The Golden Circle (2017) fort. Neben einem Prequel-Film namens Kingsman: The Great Game arbeitet Vaughn bereits an einem dritten und finalen Teil der Reihe.

Kingsman 3 wird noch 2019 gedreht

Abschied von Eggsy und Harry Hart: In Kingsman 3 wird es ein Wiedersehen mit Taron Egerton als Nachwuchs-Geheimagent Eggsy sowie seinem Ausbilder Harry Hart (Colin Firth) geben. Mehr möchte Matthew Vaughn aktuell aber noch nicht von der Handlung preisgeben. Er bestätigt gegenüber DigitalSpy allerdings ausdrücklich, dass der dritte Teil gleichzeitig der letzte Teil der Hauptreihe sein wird.

Der Plan sieht noch im Jahr 2019 den Drehstart vor, spätestens soll es aber Anfang 2020 losgehen. Demnach könnte der Film frühestens im Jahr 2021 in die Kinos kommen. Enden soll das erfolgreiche Franchise aber noch nicht, denn auch Pläne für Spin-offs und vielleicht sogar eine TV-Serie stehen im Raum.

Prequel-Film mit Liam Nesson und Ralph Fiennes

Doch zunächst dürfen sich Fans auf den Prequel-Film Kingsman: The Great Game freuen, der am 13. Februar 2020 in die Kinos kommt. Die Geschichte erzählt die Anfänge der britischen Geheimorganisation während des Ersten Weltkriegs und es soll auch eine ganze Reihe neuer Charaktere eingeführt werden.

Zur erste Besetzung gehören nämlich einige prominente Namen wie zum Beispiel die folgenden: Liam Nesson (Taken - 96 Hours), Ralph Fiennes (James Bond: Spectre), Stanley Tucci (Die Tribute von Panem), Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron), Matthew Goode (The Imitation Game), Gemma Arterton (Hänsel und Gretel: Hexenjäger), Charles Dance (Game of Thrones) und Rhys Ifans (Elementary). Auch die beiden deutschen Schauspieler Daniel Brühl (Captain America: Civil War) und Alexandra Maria Lara (Rush) gehören zum Cast.