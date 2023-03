Ihr habt es wortwörtlich selbst in der Hand, was ihr auf die frei erkundbare Insel Wirraway loslasst.

Gleichweg, ob schwimmend, fahrend oder fliegend: Kitbash Model Club will euch in eine Welt entführen, die geschaffen ist, um sie mit selbst entworfenen Modellbau-Kreationen zu erkunden.

Mit dem neuen Titel von Felipe Falanghe, Erschaffer von Kerbal Space Program, ist derzeit ein Spielplatz in der Mache, der nicht viel weniger als »grenzenlose Freiheit« verspricht. Ihr könnt allerlei Boote, Autos oder Flugzeuge (oder eine Kombi aller) komplett frei entwerfen und mit ihnen eine offene Welt in Form der erfundenen Insel Wirraway erkunden.

Der Editor von Kitbash Model Club ist eure ganz eigene Modellbauwerkstatt.

Was wird wie gebaut? Ihr entwerft und baut Modelle von Schiffen, Booten oder Flugzeugen. Der Editor lässt euch hierbei freie Hand. Eine moderne Aerodynamiksimulation soll sogar auf kleinste Veränderungen realistisch reagieren und euch das Gefühl geben, euer Flug-Schwimm-Fahrgerät der Träume Schritt für Schritt zu optimieren. Bis ihr es dann in Paintball-Schlachten oder bei waghalsigen Rennen gegen Mensch oder den Computer in tausend Einzelteile zerlegt.

0:50 Offene Welt lädt zum Erkunden mit frei baubaren Modell- Flug, Fahr, oder Schwimmfahrzeugen

Wer ist Felipe Falanghe? Er ist der Schöpfer von Kerbal Space Program und hat zur Umsetzung seiner Vision lange Zeit beim Studio Squad gearbeitet. Vor einigen Jahren hat er dieses verlassen. Nun wissen wir auch, was er seitdem gemacht hat.

Kitbash Model Club ist ein Spiel, von dessen Erschaffung ich seit meiner Kindheit träume. RC-Modelle haben mich schon immer fasziniert. Fraghaft zusammengeschusterte Konstrukte hatte ich schon immer in mir. Felipe Falanghe, Founder and Lead Developer at Floating Origin Interactive

Was ist drin?

Es soll vier Spielmodi geben:

Karriere-Modus: Hier sollt ihr mit den Bewohnern der Insel Wirraway interagieren können, während ihr eure Gefährte, Flugzeuge oder Boote erprobt. Obendrein warten Paintballkampf-Missionen, Rennen oder Manövrierfähigkeits-Herausforderungen.

Sandkasten-Modus: Der Name sagt eigentlich alles: Komplette Freiheit, ihr entwerft in der Werkstatt Modelle und treibt auf der Insel eurer Unwesen.

Mehrspieler: Maßstabsgetreue Paintball-Schlachten sollen Maschinen und ihre Schöpfer an den Fernbedienungen auf den Prüfstand stellen. RC-Dogfights, egal ob zu Land, zu Wasser oder in der Luft sollen sowohl in PvP sowie in PvE Modi ausfechtbar sein.

Szenarien-Editor: Mit einem Szenarien-Editor erstellt ihr eigene Missionen und Ziele.

Release: Einen klaren Releasetermin hat Kitbash Model Club noch nicht, doch soll es dieses Jahr noch auf Steam erscheinen.

Was meint ihr? Freut ihr euch auf das neue Spiel von Felipe Falanghe? Oder hättet ihr euch gewünscht, dass er lieber ein Konkurrenzprodukt zu Kerbal Space Program 2 macht? Erzählt uns von eurer Meinung in den Kommentaren!