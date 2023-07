Kostenlos bei Steam, Epic & Co.: Dieses Wochenende sind 4 wirklich großartige Spiele im Angebot

Wo wollt ihr euer Wochenende verbringen? Im Weltraum oder doch lieber im eisigen Wasteland?

Das Wochenende steht vor der Tür, ihr habt nichts zu zocken und eure Taschen sind leer? Dann schaffen euch Epic, Steam und Co. Abhilfe! Dieses Wochenende dürft ihr vier Spiele ausprobieren oder sogar behalten, die euch locker ein paar Tage beschäftigen.

Highlight der Woche: Star Citizen

1:19 Star Citizen stellt im Trailer zu Update 3.19 unter anderem ein neues PvP-Event vor

Genre: Weltraumsimulation | Entwickler: Cloud Imperium Games | Kostenlos spielen bis: 17. Juli 2023 (Hier geht's zur Aktion auf der Entwicklerseite)

Star Citizen ist das vermutlich umfangreichste Spiel unserer Zeit, obwohl es noch längst nicht fertig ist. Genau genommen befindet es sich sogar noch in der Alpha. Trotzdem macht die Weltraum-Simulation in ihrem aktuellen Zustand schon viel Spaß, wofür auch die Fans verantwortlich sind. Sie vereint Elemente von MMOs, Flugsimulationen, Weltraumkampf, Rollenspiel, Ego-Shooter, Handelssimulation und mehr in einem einzigen Titel.

Zwar mögen die Einstiegshürden etwas groß sein, doch durch das Guide System im Rahmen des Foundation Festivals ist es so einfach wie noch nie mit dem Spiel loszulegen. Wer alle Guiding Sessions abschließt, erhält zudem In-Game-Inhalte im Wert von über 80 Dollar. Besonders mit Freunden könnte es sich lohnen, das Spiel mal genauer unter die Lupe zu nehmen oder ihm eine zweite Chance zu geben. Was gerade bei Star Citizen wichtig ist und wie uns das Spiel gefällt, könnt ihr hier nachlesen:

Weitere aktuelle Gratis-Aktionen

Grime: Bei diesem actionreichen 2D-Metroidvania mit Soulslike-Elementen kämpft ihr nicht mit herkömmlichen Waffen aus der Schmiede eures Vertrauens, stattdessen haut ihr euren Gegnern mit lebendigen Mordinstrumenten das Lächeln aus dem Gesicht.

Zumindest, sofern sie ein Gesicht haben, denn die Lebewesen in Grime sind äußerst abstrus. Das Spiel versucht euch in euerer Spielweise so wenig wie möglich einzuschränken, wodurch ihr euch durch die surrealen Lande so schnetzeln könnt, wie ihr es wollt.

Kostenlos sichern & behalten bis: 13. Juli 2023 (Epic)

1:51 Grime - Launch-Trailer des Metroidvania-Plattformers - Launch-Trailer des Metroidvania-Plattformers

The Crew 2: Dieses Rennspiel ist schnell erklärt: Ihr könnt zwischen Autos, Motorrädern, Booten sowie Flugzeugen wählen und euch in verschiedenen Renndisziplinen in den Weiten der USA austoben. Deutlich umfangreicher als die Erklärung des Spiels ist dessen Umfang, der ihm ein hohes Maß an Abwechslung verschafft.

Kostenlos spielbar bis: 10. Juli 2023 (Ubisoft)

7:18 The Crew 2 - Test-Video zu Ubisofts Open-World-Rennspiel - Test-Video zu Ubisofts Open-World-Rennspiel

Wasteland 3: Bei diesem rundenbasierten Rollenspiel reist ihr durch eine postapokalyptische, von Schnee bedeckten Welt. Ihr übernehmt die Kontrolle über einen Trupp von Desert Rangern, dessen Ziel es ist, die Gesellschaft wieder aufzubauen. Dass das Ganze allein ziemlich schwierig sein kann, könnt ihr euch durch den Koop-Modus tatkräftige Unterstützung von euren Freunden holen.

Kostenlos spielbar bis: 20. Juli 2023 (Robotcache)

PLUS 10:47 Wasteland 3 im Test - So viel Rollenspiel, fast geschenkt

Aktuell kostenlose Erweiterungen

Meet Your Maker: Sector 1 Arsenal Pack: Die Erweiterung enthält eine Hüterin, eine Falle, eine Wache und eine Waffe.

Kostenlos sichern & behalten bis: 10. Juli 2023 (Steam)

Ravenbound – Hammers of Avalt: Die Erweiterung enthält 13 Arten von Hämmern.

Kostenlos sichern & behalten bis: 13. Juli 2023 (Steam)

Was haltet ihr von den kostenlosen Spielen auf Steam und Epic? Sind für euch interessante Titel dabei, die ihr zumindest mal ausprobieren wollt? Kennt ihr das eine oder andere Spiel vielleicht sogar schon? Haben wir einen Titel sträflich vergessen? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!