Der Start von Alpha 3.18 legt eine Bruchlandung hin.

So haben sich die Entwickler den Release des Updates 3.18 sicher nicht vorgestellt. Der neue Patch für Star Citizen wurde als nächster großer Meilenstein angekündigt, allerdings löst der vor allem Frust und Enttäuschung bei Spielern aus.

Denn trotz spannender neuer Features kommt es zu zahlreichen Fehlern. Nicht nur beim Login, sondern auch im Spiel selbst.

Was für Star Citizen 3.18 versprochen wurde

Was steckt in Patch 3.18 überhaupt? Die neue Alpha von Star Citizen wurde vor seinem Release am 10. März 2023 als das bisher größte Update für die Weltraum-Simulation angepriesen. Und in dem Patch stecken tatsächlich zahlreiche spannende Features, die bei der Community Vorfreude ausgelöst hatten.

So zum Beispiel der neue Job als Schrottsammler, der mit einem neuen Schiff und Multi-Tool daherkommt, zusätzliche Gefängnis-Missionen und überarbeitete Planetenoberflächen.

Besonders spannend ist dabei natürlich das sogenannte Persistent Entity Streaming, das Objekten erlaubt, zukünftig auf allen Servern parallel zueinander zu existieren.

Ein super-rauer Start für Alpha 3.18

Was ist jetzt das Problem? Der Release von Update 3.18 sorgte von Anfang an für Schwierigkeiten, von denen Spieler unmittelbar betroffen wurden. So kam ein Großteil der Community stundenlang und teilweise über das komplette Wochenende hinweg nicht ins Spiel, manche scheiterten sogar am Launcher-Login.

Wer durchkam, sah sich zuerst mit Server-Warteschlangen und daraufhin mit zahlreichen Ingame-Fehlern konfrontiert. Die Entwickler reagierten erst relativ spät auf die Beschwerden der Spieler und versprachen dann zum 12. März, die Probleme so schnell wie möglich zu beheben. Bisher sind aber noch keine neuen Patches oder Hotfixes erschienen.

Die Stimmung in der Community ist entsprechend im Keller. Natürlich ist die Enttäuschung über Update 3.18 groß und dass die Entwickler in den Augen vieler Spieler einfach zu spät reagierten. Außerdem ist man skeptisch, wie schnell Cloud Imperium Games die Probleme überhaupt in den Griff bekommen will. Auf Reddit finden sich beispielsweise Kommentare wie die folgenden:

Wenn ich darüber nachdenke, dass ich mich zuvor darüber aufgeregt habe, zum Launch von 3.18 auf einer viertägigen Dienstreise zu sein. Lol. - wackywraith

- wackywraith Meine Geduld neigt sich langsam dem Ende zu. Zehn Jahre an Geduld. - HurrsiaGaming

- HurrsiaGaming Das eigentliche Spiel sind die Lebensweisheiten und Tugenden, die wir lernen, während wir darauf warten, spielen zu können . - OMeffigy

. - OMeffigy Ich mache mir Sorgen darüber, dass das zu Verschiebungen führen könnte. Heißt das, dass wir das fertige Spiel vielleicht doch nicht mehr 2016 bekommen? - VMX

Dass es sich bei Star Citizen um ein Crowdfunding-Projekt handelt, in das Spieler zum aktuellen Stand bereits 554 Millionen US-Dollar investiert haben, fällt dabei natürlich zusätzlich ins Gewicht. Star Citizen wird deswegen auch gerne mal etwas kritischer betrachtet. GameStar-Redakteur Peter sieht zum Beispiel seinen Star-Citizen-Traum für 2023 platzen

Im GameStar-Podcast sprechen wir außerdem mit dem Star Citizen-Experten Knebel darüber, was genau sich eigentlich bei der Weltraum-Simulation tut, auch wenn riesige Fortschritte lange auf sich warten lassen.

Wie es jetzt nach dem Release von Alpha 3.18 weitergeht und wie schnell die Entwickler von Cloud Imperium Games die Probleme von Star Citizen wieder in den Griff kriegen, muss sich erst zeigen.