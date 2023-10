Kostenlos am Wochenende: 4 spannende Titel sind gratis spielbar oder sogar geschenkt

Minigolf im Maul eines T-Rex spielen? Dieses Wochenende ist das kostenlos möglich.

Der goldene Oktober lockt mit seinem ersten Wochenende – und gleich mehrere Spiele sind kostenlos spielbar. Perfekt also für die ersten gemütlichen Herbstabende mit Decke, Kakao und Keyboard. Diesmal sind es vor allem kurzweilige Spiele, das ideale Ausgleichsprogramm zu Brocken wie Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty und Starfield.

Highlight der Woche: Golf With Your Friends

1:15 Golf With Your Friends - Trailer stimmt auf Minigolf-Spiel mit Multiplayer-Fokus ein

Genre: Koop-Action | Entwickler: Blacklight Interactive / Team17 | Kostenlos spielen bis: 9. Oktober 2023 (hier geht’s zur Aktion bei Steam)

Sucht ihr nach einem spaßigen Spiel, zu dem ihr eure Freunde über Discord anbrüllen könnt? Natürlich nur, um sie anzufeuern! Für ein paar Runden Minigolf müsst ihr weder vor die Tür gehen noch Eintritt bezahlen oder ewig hinter einer Großfamilie warten. Golf With Your Friends ist übers Wochenende kostenlos für alle, die Installation mit 4 GB schnell erledigt und 89 Prozent positive Nutzer-Reviews können sich sehen lassen.

In der virtuellen Golfarena sind abgedrehte Hindernisse wie Dinosaurierskelette oder mittelalterliche Burgen möglich. Oder ihr bastelt euch einfach selbst eure Stationen im ausführlichen Editor zusammen und stellt euren Mitspieler fiese Fall… ähm, spaßige Herausforderungen. Und ihr könnt eurem Golfball lustige Hüte aufsetzen.

Weitere Gratis-Aktionen am Wochenende

Godlike Burger

Klingt nach einer netten Restaurant-Simulation? Von wegen! Also doch, schon auch, aber ihr stellt eure Burger-Pattys aus dem Fleisch besiegter Feinde her. Eure Burger-Bude liegt nämlich im Weltraum und wird von hungrigen Aliens besucht. Ihr müsst sie heimlich umlegen, sonst fliegt euer grauenhaftes Geschäftsmodell auf. Bunte Action für Leute mit viel schwarzem Humor.

Kostenlos sichern und dauerhaft behalten bis: 12. Okober 2023 16:59 Uhr (Epic)

Heroine's Quest: The Herald of Ragnarok

Fantasy-Adventure von 2014, das bewusst auf pixelige Retro-Optik setzt. Hat auch starke Rollenspiel-Anklänge, ihr wählt zum Beispiel eure Klasse (Kriegerin, Zauberin oder Schurkin), eure Entscheidungen haben spürbare Konsequenzen und oft gibt es mehrere Wege, eine Aufgabe zu lösen.

Ihr rätselt und kämpft euch durch die nordische Mythologie, stellt euch Eistrollen und anderen Bestien und rettet die Welt – hoffentlich. Das Spiel dauert ungefähr 15 bis 20 Stunden, je nachdem, wie viele Nebenaufgaben ihr mitnehmt und wie lange ihr für Rätsel braucht. Vor wenigen Tagen hat Heroine's Quest ein Update bekommen, das die Stabilität massiv verbessern soll, wenn ihr auf modernen Rechnern spielt.

Kostenlos sichern und dauerhaft behalten bis: Ende der Aktion unbekannt (GOG), dauerhaft (Steam)

MechDefender - Tower Defense

Okay, das Spiel kostet bei Steam normal nur einen Euro und bei Epic knapp vier, aber bei Indiegala bekommt ihr es komplett kostenlos. Auch wenn die Grafik eher rudimentär ausfällt, das Gameplay wiegt das für Genre-Fans sicher wieder auf.Immerhin fallen 78 Prozent der Steam-Reviews positiv aus, viele bezeichnen es als nette Unterhaltung, die euch ein paar Stunden lang herausfordert. Allerdings gibt es auch viele Berichte über Bugs, stellt euch also drauf ein.

Kostenlos sichern und dauerhaft behalten bis: Ende der Aktion unbekannt (IndieGala)

Ist diese Woche bei den kostenlosen Spielen was für euch dabei? Oder hofft ihr, dass nächste Woche wieder ein paar größere Titel gratis spielbar sind? Sackt ihr aus Prinzip immer alle Angebote ein, die man dauerhaft behalten darf oder müllt euch das zu sehr die Bibliothek zu? Schreibt uns gern unten in den Kommentaren, was ihr denkt!