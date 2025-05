Kostenlos auf Steam & Co.: Dieses Wochenende staubt ihr 5 Gratisspiele ab

Auf Steam gibt's dieses Wochenende gratis Peng Peng.

Vielleicht gehört ihr zu den armen Seelen, die sich darauf gefreut haben, Elden Ring: Nightreign zum Launch-Wochenende solo zu spielen – und jetzt völlig in die Röhre schauen, weil das Spiel für Singleplayer-Fans ein Albtraum ist. Lasst uns ein Trostpflaster auftragen, denn dieses Wochenende gibt's ein paar coole kostenlose Spiele auf Steam und Epic, die ihr stattdessen angehen könnt!

Highlight der Woche ist Hitman: World of Assassination

2:50 Hitman 3: Mit World of Assassination gibt es die ersten zwei Spiele jetzt kostenlos dazu

Genre: Stealth Game | Release: 20. Januar 2022 | Plattformen: PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S | Angebot gilt bis: 30. Mai, 19 Uhr

Die Hitman-Trilogie ist ein absolutes Monster von einem Schleichspiel. In der sogenannten World of Assassination stecken sämtliche Hitman-Missionen der letzten zehn Jahre! Gigantische Sandbox-Level, in denen ihr als ominöser Agent 47 Zielpersonen ausschalten müsst und dabei völlig frei entscheidet, ob ihr das verkleidet als Gärtner erledigt oder als Scharfschütze oder als pinker Flamingo.

Wer alle Herausforderungen und Nebenaufträge erledigen will, kann in dieses Spiel locker 300 Stunden investieren. Einen Vorgeschmack darauf bekommt ihr jetzt geschenkt: Bis 19 Uhr könnt ihr die fantastische Sapienza-Mission gratis in eurer Bibliothek hinzufügen. Zusätzlich zum ohnehin kostenlosen Starter Pack bekommt ihr so bereits drei Missionen, in denen ihr herausfinden könnt, ob das Attentäter-Handwerk euch zusagt oder nicht.

Um Sapienza zu ergattern, müsst ihr auf der Steam-Seite von Hitman eingeloggt einmal bei HITMAN World of Assassination Episode: Sapienza erhalten auf Hinzufügen klicken.

Weitere kostenlose Spiele

Falls ihr keine Lust auf den grummeligen 47 habt, dann gibt's natürlich noch diverse andere Spiele, an denen ihr euch gratis ausprobieren könnt.

Exfil stammt von einem Ex-Squad-Entwickler und bietet euch eine packende Militärsimulation, die ihr bis zum 1. Juni kostenlos ausprobieren könnt.

The Division 2 bekommt gerade mit Battle for Brooklyn den gewaltigsten DLC seit Jahren. Das Hauptspiel könnt ihr via Ubisoft Connect aktuell kostenlos ausprobieren. Auf Steam gibt's außerdem einen heftigen Rabatt von 90 Prozent auf maue 3 Euro.

1:30 In The Division 2 startet sechs Jahre nach Release jetzt ein neues Kapitel: Kampf um Brooklyn

Auch 15 Jahre nach Release zählt Limbo noch immer zu den kreativsten Plattformern, die es gibt. Erkundet als kleiner Bursche einen mörderischen Wald. Auf Epic bekommt ihr das Spiel bis nächste Woche geschenkt.

Ebenfalls bei Epic geschenkt: Tiny Tina's Wonderland, ein Borderlands-Spin-Off, das normalerweise üppige 60 Euro kostet.

Und weil wir euch lieb haben, gibt's sogar noch ein Schmankerl oben drauf:

Aquapark Tycoon hat gerade frisch eine Steam-Demo erhalten, in der ihr den Wasserspaß schon mal kostenlos antesten könnt, bevor das eigentliche Spiel dann irgendwann 2025 erscheint.

So, das war's jetzt aber. Sagt uns gerne, ob dieses Wochenende was dabei ist – beziehungsweise verratet uns generell, was ihr zockt. Sitzt ihr noch an Clair Obscur? Spielt ihr im Trio Elden Ring: Nightreign? Und falls ja: Was sagt euer Puls?