Der Epic Games Store verschenkt jetzt einen Survival-Ausflug nach Mittelerde

Diese Woche könnt ihr einen kostenlosen Ausflug in eine große Zwergenstadt unternehmen.

Was sich Zwerge wohl zu Weihnachten schenken? Vielleicht Edelsteine, Bartöl, oder neue Werkzeuge? Im Epic Games Store werden dagegen Spiele verschenkt und zu Weihnachten sogar noch mehr als gewöhnlich. So richtig los geht es damit zwar erst am 19. Dezember, aber schon jetzt könnt ihr euch ein kostenloses Spiel abholen, dass euren inneren Bergarbeiter zum Jubeln bringt.

Der Herr der Ringe: Return to Moria

14:33 Herr der Ringe: Return to Moria - Test-Video zum Zwergen-Survival-Spiel

Genre: Survival

Survival Entwickler: Free Range Games

Free Range Games Release: Oktober 2023

Nach dem Sieg gegen Sauron ruft Gimli Gloinssohn persönlich dazu auf, die lang verlassene Zwergenstadt Khazad-Dum zurückzuerobern. Gesprochen wird der berühmte Zwerg sogar von John Rhys-Davies, dem Schauspieler aus der Film-Trilogie.

Welcher aufrechte Zwerg könnte dieser Bitte keine Folge leisten? Deshalb macht ihr euch auf nach Moria, um in den Minen ein neues Zuhause aufzubauen. Allein oder im Koop wagt ihr euch in die prozedural generierten Ruinen vor, sammelt Nahrung, baut Ressourcen ab und kämpft gegen Orks und andere gefährliche Geschöpfe. Nur gut, dass der Balrog bereits tot ist.

Aus gesammelten Erzen schmiedet ihr euch immer bessere Waffen und Rüstungen, um euch gegen die Angriffe auf euren Unterschlupf zu wehren. Ihr restauriert außerdem zwergische Wahrzeichen, um die Erinnerung an eure Vorfahren wachzuhalten.

Für wen ist das geeignet? Return to Moria wird euch vor allem dann Freude bereiten, wenn ihr euch für Zwerge und insbesondere die Fantasy-Welt von Tolkien begeistern könnt. Das Spiel richtet sich eindeutig an Herr-der-Ringe-Fans, für die es leichter ist, über Schwächen wie mangelnde Komfortfunktionen hinwegzusehen:

Solltet ihr jetzt wieder richtig Lust auf Tolkiens Welt bekommen haben, dann lasst euch doch von Jesko an die originalen Drehorte der legendären Filmtrilogie entführen. Er hat sie gerade erst persönlich besucht und bietet euch eine kleine Führung an.

Die Zukunft von Herr der Ringe sieht zumindest, was geplante Spiele angeht, gerade nicht so strahlend aus. Obwohl sich das Universum ungebrochener Beliebtheit erfreut, fehlt von großen Blockbustern jede Spur. Warum das so ist, diskutieren wir im Podcast.