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Ein Ring soll euch in Diablo 4 stärker machen, bringt euch aber offenbar einfach um - jetzt schaltet sich Blizzard ein

Ein Ring, der eigentlich für pausenloses Draufhauen belohnen soll, schickt Diablo-4-Spielerinnen und -Spieler stattdessen offenbar reihenweise ins Grab.

Profilbild von Dennis Zirkler

Dennis Zirkler
21.07.2026 | 13:20 Uhr

Der Wendigo Brand soll fürs Dranbleiben belohnen – aktuell bestraft er offenbar genau dafür. Der Wendigo Brand soll fürs Dranbleiben belohnen – aktuell bestraft er offenbar genau dafür.

Eigentlich soll der Wendigo Brand in Diablo 4 genau das belohnen, was die meisten Spieler ohnehin tun: ununterbrochen Gegner niedermähen!

Stattdessen häufen sich gerade Berichte, wonach der Unique-Ring seine Träger mitten im Kampf einfach umbringt – ganz ohne Gegner in Sicht, der den tödlichen Treffer setzt.

Was der Wendigo Brand eigentlich können soll

Der Wendigo Brand ist ein Unique-Ring, den jede Klasse tragen kann. Sein Effekt: Für je 15 Kills innerhalb der letzten 30 bis 60 Sekunden steigt euer Schaden um 2 Prozent, zusätzlich wächst eure maximale Lebensenergie um 1 Prozent. Wer dauerhaft im Getümmel bleibt, baut sich damit einen ordentlichen Schneeball-Bonus auf.

Das Problem beginnt dort, wo der Ring eigentlich seine stärkste Wirkung entfalten sollte: wenn ihr die maximalen Stapel erreicht.

Video starten 2:45 Diablo 4 zeigt im Trailer, was euch in Season 14 erwartet

Statt den Bonus wie vorgesehen langsam auslaufen zu lassen, reißt der Wendigo Brand an diesem Punkt offenbar große Teile der aktuellen Lebenspunkte weg – nicht des Maximalwerts, sondern der Energie, die dem Charakter gerade tatsächlich zur Verfügung steht. In mehreren im Blizzard-Forum dokumentierten Fällen bricht die Lebensanzeige dabei innerhalb weniger Sekunden massiv ein, teils bis zum Tod.

Ganz neu ist das Problem dabei nicht: Erste Bug-Reports zu genau diesem Verhalten reichen bis Ende April zurück, es folgten seither immer wieder ähnliche Meldungen. Auf Reddit und in den offiziellen Foren häufen sich die Berichte gerade, denn mit Season 14 und ihrem generalüberholten Unique-System ist der Ring gerade wieder häufiger im Umlauf.

Blizzard reagiert: »Team schaut sich das an«

Auf einen entsprechenden Sammel-Thread im Bug-Report-Forum hat sich inzwischen auch Blizzard gemeldet. Community-Manager Marcus »Marcoose« Kretz bestätigte dort offiziell: »Danke für die vielen Meldungen, das Team schaut sich das an.«

Eine Zusage für einen konkreten Hotfix-Termin ist das noch nicht – nur die Bestätigung, dass der Bug intern angekommen ist und geprüft wird.

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Bis eine Lösung kommt, bleibt euch vor allem eines: Vorsicht walten lassen. Wer mit dem Wendigo Brand unterwegs ist, sollte zumindest im Hinterkopf behalten, dass ausgerechnet der Moment, in dem der Ring am stärksten wirken sollte, gerade zum Risiko werden kann.

Tragt ihr aktuell den Wendigo Brand, oder habt ihr nach den Berichten lieber die Finger von dem Ring gelassen? Und wie schnell muss ein Bug wie dieser aus eurer Sicht gefixt werden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

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