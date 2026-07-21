Zelda: In Ocarina of Time versteckt sich ein Sci-Fi-Kampfflugzeug – und das hat einen guten Grund

Ist es ein Vogel? Nein, es ist ein Flugzeug!

Noch 2026 soll The Legend of Zelda: Ocarina of Time bereits sein zweites Remake erhalten. Ein Sci-Fi-Kampfflugzeug werdet ihr in dem märchenhaften Fantasy-Abenteuer wohl aber nicht finden. Warum solltet ihr auch? Naja, das Original von 1998 hatte das. Finden könnt ihr das aber nur durch Mods, denn es ist im Quellcode des Spiels versteckt.

Aber warum ist es überhaupt da?

Kampfflugzeuge und Feuerdrachen, ist ja fast das gleiche

Modder haben im Quellcode von Ocarina of Time den Arwing aus Star Fox 64 entdeckt und ihn wieder zum Spiel hinzugefügt. Der Content-Creator Nikra zeigt in einem Video, wie er im Kokiri Wald von zwei Miniatur-Versionen attackiert wird.

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Aber warum ist das so? Star Fox 64 erschien im Oktober 1997 für den Nintendo 64, also rund ein Jahr vor Ocarina of Time. In der Videospielentwicklung ist es üblich, auf zuvor entwickelte Elemente zurückzugreifen, um Prozesse zu vereinfachen oder zu beschleunigen. So auch mit dem Arwing in Ocarina of Time. Dort erfüllte er zwei Funktionen.

Bewegungsmuster: Nintendo nutzte Star Fox' Kampfflugzeug als Grundlage für die Bewegungsmuster von Volvagia, dem Endboss im Feuertempel. Im fertigen Spiel wurden die Bewegungen aber erweitert, so nutzt der Feuerdrache etwa Nahkampfangriffe, wenn er aus seinen Erdlöchern herauskrabbelt oder klappt zusammen, wenn er von Link mit dem Schwert getroffen wird.

Anvisieren: Ocarina of Time baute eine Mechanik, durch die ihr mit der Z-Taste auf der Rückseite des Controllers eure Gegner anvisieren könnt, den sogenannten Z-Lock. Heute kennt ihr diese damals noch revolutionäre Funktion aus unzähligen 3D-Action-Spielen, darunter Elden Ring oder Assassin's Creed. Damals gestaltete sich das jedoch noch deutlich kniffliger, da ihr ohne einen zweiten Stick die Kamera nicht frei bewegen konntet.

1:38 Zelda: Ocarina of Time – Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2

Autoplay

Um die Mechanik während der Entwicklung zu testen, nutzten die Entwickler den Arwing aus Star Fox 64. Der war nämlich schnell, wendig und bewegte sich nicht nur über den Boden, sondern nutzte den gesamten dreidimensionalen Raum. Die Kamera und der Z-Lock wurden also auf das Äußerste getestet.

Der Arwing wurde später wieder aus dem spielbaren Teil entfernt, jedoch nicht aus dem Code. Auch GTA: San Andreas wurde mit Überresten aus der Entwicklung im Code veröffentlicht. Dort führte es jedoch zu einem Prozess, der Rockstar bis vor den US-Kongress zerrte.

Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in der folgenden Linkbox.

Es ist lustig, dass das Remake von Star Fox 64 erst im Juni dieses Jahres erschien. Nintendo könnte theoretisch also dessen Arwing verwenden, um auch im Remake von Ocarina of Time die Bewegungen von Volvagia und den Kamera-Lock zu optimieren. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Nintendo erneut auf diesen Trick zurückgreift. Doch mit ganz viel Glück schafft es ja vielleicht ein Easter Egg dazu ins fertige Spiel.