Kostenlos bei Epic: Jetzt gibt's 3 Spiele geschenkt und eins davon ist sogar brandneu

Paketboten kommen immer zu spät? Nicht so in Deliver At All Costs!

Mensch, wo bleibt denn mein Paket? Deliver At All Costs simuliert bis ins kleinste Detail den realistischen Alltag eines Paketboten und … na gut, das ist nicht ganz wahr. Eigentlich ist es sogar eine glatte Lüge.

Denn in diesem völlig chaotischen Actionspiel geht wirklich alles kaputt, was kaputtgehen kann. Es kracht, rumst, scheppert, explodiert und implodiert an allen Ecken und Enden.

Habt ihr jetzt Lust bekommen, euch das Spiel genauer anzuschauen? Jetzt passt auf: Deliver At All Costs ist am 22. Mai 2025 erschienen und wird gleich zum Release eine Woche lang im Epic Store verschenkt!

Das ist noch nicht alles, es werden auch gleich noch zwei weitere Spiele für lau verteilt. Das sollte Grund genug sein, weiterzulesen und sich im Anschluss gleich in den Epic Store zu begeben. Keine Sorge: Wir haben einen Direktlink für euch!

Darum geht es in Deliver At All Costs

2:12 Deliver At All Costs: Das Actionspiel mit GTA-Parallelen gibt’s zum Release eine Woche kostenlos

Genre: Actionspiel | Entwickler: Far Out Games | Release: 22. Mai 2025

Deliver At All Costs ist ein Actionspiel, in dem ihr Winston Green spielt, einen glücklosen, hitzköpfigen Kurier, der bei der Überbringung seiner Fracht nichts als Chaos und Verwüstung zurücklässt. Ob das war mit seiner mysteriösen Vergangenheit zu tun hat, die ihn plötzlich wieder einzuholen droht?

Das Spielprinzip klingt simpel: Ihr müsst sicherstellen, dass eure Lieferung ihr Ziel erreicht, egal um welchen Preis! Dazu rast ihr durch die hochgradig zerstörbaren Umgebungen der weitläufigen Stadt und nehmt auf nichts Rücksicht.

Eure Pakete sind ebenso vielfältig wie skurril: Mal befördert ihr einen gigantischen zappelnden Speerfisch, ein anderes mal eine riesige Bombe, die kurz vor der Explosion steht. Im Laufe der Geschichte rückt Winston zudem ein aufdringlicher Ermittler auf die Pelle, der mehr über ihn zu wissen scheint.

Vor allem audiovisuell bietet Deliver At All Costs eine erfrischende Erfahrung, denn die Ästhetik der 1950er Jahre durchzieht alles in dem Spiel, angefangen bei der Radiomusik, den Autos, der Kleidung bis hin zur Benutzeroberfläche, alles wirkt hier angenehm nostalgisch.

Weitere kostenlose Spiele

In der Woche vom 22. Mai bis 29. Mai 2025 könnt ihr euch außerdem noch zusätzlich diese beiden Spielegeschenke abholen:

Gigapocalypse: Werdet zu einem gewaltige Kaiju und legt eine ganze Stadt in Trümmern! Wenn ihr schon immer mal Godzilla bei der Arbeit zu gesehen und gedacht habt: Das kann ich auch , ist dieses unterhaltsame 2D-Actionspiel eure Chance, das zu beweisen.

Werdet zu einem gewaltige Kaiju und legt eine ganze Stadt in Trümmern! Wenn ihr schon immer mal Godzilla bei der Arbeit zu gesehen und gedacht habt: , ist dieses unterhaltsame 2D-Actionspiel eure Chance, das zu beweisen. Sifu: Dieses Spiel hat unseren eigentlich beinharten Fighting-Game-Profi Dimi fast gebrochen. Nicht weil es schlecht wäre, Sifu ist der reinste Martial-Arts-Traum, in dem ihr euch fühlen könnt wie Bruce Lee oder John Wick. Doch bevor es so weit ist, müsst ihr mindestens genauso lang eure Fähigkeiten schulen, denn Sifu ist härter als ein Roundhouse-Kick.

Deliver At All Costs ist übrigens nicht nur im Epic Store, sondern auch bei Steam, auf GOG sowie für Xbox Series X/S und PlayStation 5 erschienen. Auf den anderen Plattformen und in den beiden PC-Stores müsst ihr jedoch für den Actionspaß zahlen. Bei Epic habt ihr wie erwähnt eine Woche lang Zeit, um euch den Titel dauerhaft kostenlos zu sichern.