Kostenlos bei Epic: Ab sofort könnt ihr herrliches Splitscreen-Chaos gratis abgreifen

Astro Duel 2 ist vor allem eines: richtig chaotisch!

Wenn euch Spiele in Pixeloptik abschrecken, können wir euch in diesem Artikel noch so viel erzählen, Astro Duel 2 wäre wohl einfach nichts für euch. Alle anderen sollten zumindest mal weiterlesen, denn der Indie-Titel hat in Sachen Gameplay einiges zu bieten.

Wenn ihr euch viel lieber vom neuen Gratisspiel im Epic Store überraschen und einfach losspielen wollt, könnt ihr diesem Link folgen, um das Spielegeschenk abzustauben:

Ein Sci-Fi-Kampfspiel mit zerstörbaren Levels

Release: 7. März 2024

7. März 2024 Genre: Action

Action Kostenlos bis: 14. März um 16:59 Uhr

Solltet ihr bislang noch nie etwas von Astro Duel 2 gehört haben, ist das kein Wunder: Das Spiel ist erst pünktlich zur Gratisaktion bei Epic erschienen. Ihr habt jetzt eine ganze Woche lang Zeit, den Titel kostenlos auszuprobieren.

Astro Duel 2 ist eine bunte Mischung aus Sci-Fi-Kampfspiel, Topdown-Schießereien und Plattforming-Action. Das allein klingt schon wild, aber das Gameplay in Aktion ist noch wilder. Schaut dazu einfach mal in den obigen Trailer rein.

Das Spielprinzip ist simpel und dürfte vor allem gegen echte Spieler Laune machen: Ihr kämpft entweder im Koop- oder Duell-Modus in vollständig zerstörbaren Levels. Dazu nehmt ihr entweder in einer Vielzahl an Raumschiffen Platz, von denen jedes eigene Vor- und Nachteile besitzt, oder ihr verdrescht eure Widersacher zu Fuß mit dem Schwert.

In den Arenen könnt ihr eine Reihe an Items finden, die euch im Kampf von Vorteil sein werden, etwa Minen, Schilde, Schusswaffen und Granaten. Zwischen den Partien könnt ihr euch mit gesammeltem Geld neue Ausrüstung kaufen.

Habt ihr jetzt Lust auf Astro Duel 2 oder gehört ihr zu den eingangs erwähnten Spielefans, die einfach bei aller Liebe nichts mit Retro-Pixeloptik anfangen können? Oder stört euch gar etwas ganz anderes an dem Spiel? Wenn ja, was ist es? Wenn ihr einen Wunschtitel nennen dürftet, welches Epic-Gratisspiel würdet ihr euch wünschen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!