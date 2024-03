Im Steam Sale sind gerade 14 beliebte Spiele besonders günstig im Angebot

Diese Woche gibt es Dying Light 2, Sifu und die Metro-Reihe besonders günstig.

Wer neue Spiele sucht, braucht meist nicht weiter zu gucken als bis zum nächsten Steam Sale. Auch diese Woche sind wieder einige hundert Spiele im Angebot.

Wir haben uns durch das Sortiment gewühlt und euch einige der besten Schnäppchen herausgesucht. Und wie immer haben wir darauf geachtet, dass alle Spiele noch nie zuvor günstiger auf Steam zu haben waren!

Highlight der Woche: Metro Saga Bundle

10:27 Metro: Exodus - Test-Video zum Ego-Shooter

Genre: Singleplayer-Shooter | Release: August 2014, Februar 2019 | Preis: 9 Euro, 89 Prozent Rabatt

Für weniger als 10 Euro bekommt ihr gerade sogar drei hervorragende Shooter samt Erweiterungen. Im Metro Saga Bundle stecken alle drei bisher erschienenen Spiele der Reihe.

In Metro 2033 und Last Light stapft ihr hauptsächlich durch monsterverseuchte U-Bahn-Tunnel und die verstrahlten Ruinen Moskaus. In Metro Exodus erwartet euch dagegen eine Reise durch das postapokalyptische, vom Dritten Weltkrieg zerstörte Russland.

Exodus ist einer der besten Singleplayer-Shooter der vergangenen Jahre, aber wer lineare Story-Shooter mit düsterer Atmosphäre mag, sollte auch die beiden Vorgänger nicht verpassen. Je nachdem, ob ihr schleicht oder schießt, und abhängig davon, wie ihr euch an Schlüsselmomenten verhaltet, schaltet ihr übrigens in jedem Spiel eines von zwei verschiedenen Enden frei.

Weitere lohnenswerte Angebote

Car Mechanic Simulator 2021: In dieser Simulation repariert ihr als Mechaniker Autos, kauft neue Gefährte zum Aufmöbeln im Auktionshaus, und baut eure Werkstatt aus. (12 Euro, 50 Prozent Rabatt)

Crusader Kings 3: Monumentale, mittelalterliche Globalstrategie von Paradox. Ihr führt eure Dynastie durch die Kriege, Intrigen und Wirren des Mittelalters. (25 Euro, 50 Prozent Rabatt)

2:07 Frostpunk 2: Das eiskalte Aufbauspiel zeigt erstmals Gameplay, während die Stadt im Chaos versinkt

Alle Angebote im Preisvergleich

Habt ihr etwas gefunden, was euch gefällt? Damit ihr auf jeden Fall das beste Angebot findet, könnt ihr in unserer Tabelle die Preise auf verschiedenen Plattformen vergleichen.

Für euch ist dieses Mal nichts dabei? Schreibt es uns unten in die Kommentare! Und falls nein: Keine Sorge, es gibt ja ständig Nachschub an brandneuen Spielen für alle Geschmäcker.

Mit The Thaumaturge erschien zum Beispiel gerade erst ein vielversprechendes Rollenspiel, das wir auf Herz und Nieren getestet haben. Was diese Woche sonst neu auf Steam erscheint, und welche Spiele im März noch alles warten, erfahrt ihr in den oben verlinkten Beiträgen.