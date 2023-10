Kostenlos bei Epic: Für wen lohnen sich die zwei neuen Gratisspiele?

Qube 2 gibt es gerade gratis im Epic Games Store.

Wieder sieben Tage vorbei, wieder eine neue Rotation bei Epics Gratisangebot. Diesmal sind es zwei kostenlose Spiele, die ihr abstauben und dauerhaft behalten dürft: einmal Action auf hoher See und einmal ein faszinierender Puzzler im Bündel.

Wir stellen euch Blazing Sails und das Qube Ultimate Bundle mal näher vor, damit ihr entscheiden könnt, ob sie eure Zeit wert sind.

Bis wann gilt die Aktion? Wie üblich habt ihr exakt sieben Tage Zeit, die Spiele zu eurer Epic-Bibliothek hinzuzufügen. Das Angebot wechselt am 19. Oktober um 17 Uhr.

Blazing Sails

Blazing Sails

Blazing Sails erinnert an Sea of Thieves, nur in deutlich kompakter und mit reinem Action-Fokus: Ihr seid als Piraten auf dem azurblauen Meer unterwegs, raubt andere im PvP aus, plündert Schätze und krallt euch allerlei coole Waffen wie Pistolen, Säbel und Fischwerfern.

Ihr habt die Wahl zwischen Battle Royale, was eine coole Abwechslung zu den meisten anderen Genre-Vertretern ist, die auf Modern-Military-Setting setzen. Oder ihr stürzt euch in Eroberung, wo es direkt zur Sache geht. Noch befindet sich Blazing Sails im Early Access, zum finalen Release sollen weitere Spielmodi, Waffen, Schiffe und so weiter dazukommen. Ein Release-Datum ist noch nicht bekannt.

Qube Ultimate Bundle

Qube Ultimate Bundle

Qube ist ein raffiniertes Puzzlespiel, das mit seinem 10th Anniversary Update nochmal hübscher und spaßiger wurde. Ähnlich wie in Portal rätselt ihr euch aus der Ego-Perspektive durch die Level, die aus Blöcken bestehen. Ihr dreht zum Beispiel einen Sprungblock so, dass ihr durch eine Tür hüpfen könnt, baut euch Stufen oder unterbrecht Lichtstrahlen, um Puzzles zu lösen. Währenddessen lauscht ihr dem wunderschönen Soundtrack (hört doch hier bei Youtube gleich mal rein).

Im Ultimate Bundle steckt auch Qube 2, in dem ihr als Archäologin auf einem fremden Planeten erwacht und euch dort durch Ruinen rätselt. Was ist hier passiert und warum steckt ihr ein einem seltsamen Anzug, der euch Blöcke manipulieren lässt?

Wie gefallen euch die beiden Geschenke der Woche? Habt ihr Cube vielleicht früher sogar noch im Original gespielt und schöne Erinnerungen daran? Oder wartet ihr auf ein anderes Angebot bei Epic – allzu lang ist es ja nicht mehr bis zur Weihnachtszeit hin und wir sind sicher, dass es wieder einen Adventskalender voller kostenloser Spiele geben wird.