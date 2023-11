5 neue Steam-Hits, die nur die Wenigsten auf dem Schirm haben

Wir haben wieder Steam nach unbekannteren neuen Spielen für euch durchsegelt.

Wer hat schon die Zeit, alle Spiele-Releases mitzuschneiden? Allein auf Steam erscheint täglich ein Haufen neuer Spiele, von denen die wenigsten mit dicken Werbebudgets ausgestattet sind. Damit euch kleine, aber bei Usern beliebte Spiele nicht durch die Lappen gehen, stellen wir euch wöchentlich fünf unscheinbare Titel vor.

Diesmal mit Piraten-Action von der verschwitzten Sorte, dem Traum vom Aufbau eines eigenen Dungeons und taktischen Gefechten satt. Es sollte also für viele Geschmäcker was dabei sein.

Blazing Sails

Genre: Battle Royale | Steam-Release: 13. November 2023 | Preis: 14,79 Euro

1:39 Blazing Sails: Das Battle Royale mit Piraten versprüht im Trailer Karibik-Feeling

Piraten sind gefühlt schon in jedes Meer gestochen, ein Battle Royale kam aber noch nicht so häufig dabei raus. Das möchte Blazing Sails ändern. Ihr brecht mit Freunden im Koop und eigenem Schiff auf, liefert euch Seeschlachten mit anderen Spielern. Entern, Säbelduelle, Kanonenschießereien, alles dabei.

Naheulbeuk's Dungeon Master

Genre: Aufbau & Management | Steam-Release: 15. November 2023 | Preis: 24,99 Euro

0:25 In Naheulbeuk's Dungeon Master baut ihr die Level, die ihr sonst selber erkundet

Als folgsamer Lakai eines mächtigen Zauberers müsst ihr in Naheulbeuk's Dungeon Master einen Turm bauen und ihn betreiben. Der soll als Verlies dienen und will stetig erweitert und in Schuss gehalten werden.

Zudem braucht ihr Personal, das die ganze schwere Arbeit für euch erledigt. Und die Schergen wollen auch gehegt und gepflegt werden, sonst treten sie in Streik oder treiben anderes Schindluder. Ihr müsst zudem stets Vorsicht walten lassen – vor den Launen eures Meisters, dem Zauberer. Das Spiel ist mit einer kräftigen Portion satirischem Humor gewürzt.

Backpack Hero

Genre: Roguelike-Taktik | Steam-Release: 14. November 2023 | Preis: 18,99 Euro

1:16 Backpack Hero: Trailer zum witzigen »Inventar-Strategiespiel«

Jeder Mensch schleppt seinen eigenen Rucksack mit sich herum. Mäuse übrigens auch, wie Backpack Hero beweist. Hier müsst ihr als niedliches Nagetier düstere Dungeons erkunden und Bösewichtern die Kauleiste verbimsen.

Dafür gibt's Loot, den ihr in eurem wachsenden Rucksack mitnehmen könnt. Hier organisiert ihr zudem verwendete Waffen und Co., sodass Inventar-Tetris hier wirklich zentrale Spielmechanik ist. Da durch und durch Roguelike, werdet ihr anfangs häufig verlieren, aber mit der Zeit immer mächtiger werden.

Racine

Genre: Roguelike-Taktik | Steam-Release: 6. November 2023 | Preis: 9,99 Euro

1:15 Racine zeigt im Trailer, was Fans von Slay the Spire lieben

Roguelike, die Zweite. Racine lässt sich spürbar von Genre-Hit Slay the Spire inspirieren. In einer Bildschirmhälfte finden Kämpfe gegen immer stärkere Gegner statt, in der anderen wählt ihr Karten, die für Angriff, Verteidigung und andere Fähigkeiten stehen.

Der Trick besteht darin, die Aktionen der Gegner vorab zu erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Racine ist also ein sehr taktisches Spiel. Der Grafikstil hat zudem eine sehr spezielle, eigene Note, wie ihr im Trailer sehen könnt.

Cobalt Core

Genre: Roguelike-Taktik | Steam-Release: 8. November 2023 | Preis: 19,50 Euro

1:34 Cobalt Core: Trailer zum neuen Deckbuilding-Spiel

Noch ein Roguelike? Echt jetzt, Just? In der Tat! Auf Steam scheint's echt davon zu wimmeln, und es sind nunmal beliebte neue Releases, in diesem Fall sogar äußerst beliebt. Rund 770 Spielerinnen und Spieler werten Cobalt Core auf Steam zu 97 Prozent positiv.

Lasst euch nicht direkt vom niedlichen Stil in die Flucht schlagen. Das Gameplay sieht deutlich weniger quietschig aus. Und es ist taktisch anspruchsvoll, wenn ihr Raumkämpfe schlagt, natürlich mit Karten im Stil von Slay the Spire und Co.

Und, haben wir in dieser Woche einen Treffer bei euch gelandet? Falls ja, welches Spiel werdet ihr mal ausprobieren? Schreibt es gerne in die Kommentare!