Im neuen kostenlosen Spiel von Epic erschafft ihr als kreative Magierin ganz eigene Zaubersprüche

Als Magierin Zia entwerft ihr eure eigenen Zaubersprüche.

Häuser, Waffen, Werkzeuge und mehr - in Spielen mit Crafting-System gibt ein Standard-Repertoire an Dingen, die ihr so zusammen klöppeln könnt. In Mages of Mystralia crafted ihr nur eine einzige Sache, die aber eher weniger häufig in Videospielen zu finden ist: Zaubersprüche.

Kosten los bei Epic: Mages of Mystralia

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Borealys Games | Release: 18. Mai 2017

In Mages of Mystralia übernehmt ihr die Rolle von Zia. Das junge Mädchen entdeckt ihr angeborenes Talent für Magie, lebt aber in einer Welt, in der die Zauberei verboten ist.

Also macht sich auf, um alleine zu lernen, wie sie ihre Fähigkeiten beherrschen kann und trifft auf ihrer Reise auch andere ausgestoßene Magier.

Außerdem findet sie verschiedene magische Runen und sie erkennt, dass sich diese auf verschiedenste Arten kombinieren lassen. Dieses Zauberspruch-Generierungssystem ist eines der Kern-Features von Mages of Mystralia.

Aus Basis-Zauber wie Feuerbällen, Blitzen oder Eiskugeln lassen sich mit zusätzlichen Befehlen neue Zauber erschaffen. Zum Beispiel könnt ihr Zauber eine Kurve fliegen lassen, was für das Lösen der im Spiel verteilten Umgebungs-Rätsel wichtig ist.

Mit unterschiedlichen Runen baut ihr euch eure eigenen Zauber zusammen.

Oder ihr sorgt dafür, dass eine Eiskugel sich selbst dupliziert, das aber erst, wenn sie auf etwas trifft. Es ist sogar möglich, die Magie zu verketten, sodass der Treffer mit einem Zauber einen weiteren auslöst.

Neben den Bewohnern von Mystralia, den Rätseln und kleineren Gegnern, bestreitet ihr zudem richtige Bosskämpfe.

Auf Steam steht das Spiel übrigens bei 86 Prozent positiven Rezensionen. Es wird gerne als kurzweilige Alternative zu einem Top-Down-Zelda bezeichnet.

Die Geschichte von Mages of Mystralia stammt übrigens von Ed Greenwood. Der Bestseller-Autor gilt als Schöpfer der Vergessenen Reiche, die Fantasywelt von Dungeons and Dragons. Diese Welt ist die Grundlage Videospiel-Reihen wie Baldur's Gate oder Neverwinter Nights.

Wie immer habt ihr genau eine Woche Zeit, also bis zum 6. März 2025 um 17:00 Uhr, das Spiel kostenlos zu eurer Bibliothek im Epic Game Store hinzuzufügen.