Kostenlos bei Epic: Für wen lohnt sich das neue Gratisspiel?

theHunter lädt diese Woche zu einem realistischen Jagdausflug ein.

Es ist wieder soweit: Beim Epic Store könnt ihr euch eine Woche lang ein neues Gratis-Spiel sichern, sofern ihr einen Account besitzt. Dieses Mal könnt ihr in theHunter: Call of the Wild allein oder mit Freunden einen atmosphärischen Jagdausflug unternehmen, außerdem gibt es Bonusinhalte für Idle Champions of the Forgotten Realms. Wir stellen euch das Spiel kurz und bündig vor.

theHunter: Call of the Wild

Genre: Simulation | Release: 17. Februar 2017 | Entwickler: Expansive Worlds

theHunter lässt euch wenig überraschend zum virtuellen Jäger werden. Als Simulation setzt das Spiel dabei auf die detaillierte und möglichst realistische Darstellung des Berufs. Nachdem ihr euch die passende Waffe aus einem großen Arsenal von Gewehren, Flinten, Revolvern und Compound-Bögen ausgesucht habt, brecht ihr in außerordentlich große, frei erkundbare Jagdreviere auf.

Dort angekommen, müsst ihr eure Beute aufspüren und erlegen, wobei viel Geduld gefragt ist: Ihr bewegt euch langsam, um die Wildtiere nicht zu erschrecken. Außerdem müsst ihr Hufspuren und Tierkot untersuchen, um Hinweise auf den Aufenthaltsort der Tiere zu bekommen. Sogar die Windrichtung müsst ihr beachten, wenn ihr nicht gewittert werden wollt. Habt ihr eure Beute irgendwann im Fadenkreuz, ist es wichtig einen sauberen Schuss zu setzen, um das Tier nicht unnötig leiden zu lassen.

Für wen geeignet? Wie schon angemerkt, solltet ihr für theHunter eine Menge Geduld mitbringen. Manchmal dauert es eine halbe Stunde, bis ihr das gesuchte Tier aufgespürt habt. Wer darüber hinaus etwas fürs Jagen und die Natur übrig hat, wird die einsamen Streifzüge wahrscheinlich genießen. Wenn ihr die Faszination hinter der Simulation verstehen wollt, dann lasst sie euch von Christian erklären.

Kostenlose Inhalte für Idle Champions

Das strategische Management-Spiel Idle Champions of the Forgotten Realms ist zwar schon Free2Play, verschenkt im Epic Games Store aber Bonusinhalte für neue und bestehende Spielerinnen und Spieler.

Innerhalb der nächsten Woche müsst ihr das Spiel über den Epic Games Store installieren und euch anschließend anmelden, um das Paket Wulfgar's Legends of Renown zu bekommen. Es umfasst diverse Champions, einen exklusiven Skin, einen Vertrauten und zahlreiche Truhen.

Wie gefallen euch diese Woche die Geschenke im Epic Games Store? Könnt ihr euch für die Jagdsimulation theHunter erwärmen, oder mit den Bonusinhalten für Idle Champions etwas anfangen? Habt ihr eines der Spiele selbst gespielt und könnt es empfehlen? Oder geht ihr dieses Mal vollkommen leer aus? Schreibt es gerne in die Kommentare!