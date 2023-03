Kostenlos bei Steam & Epic: Dieses Wochenende gibt's 5 coole Spiele gratis

Bei Steam und Epic gibt's am Wochennde 5 kostenlose Spiele.

Es ist Freitag und vielerorts gibt's Streiks im ÖPNV. Solltet ihr jetzt auch zu Hause festsitzen - kein Problem. Denn bei Steam und im Epic Store gibt's dieses Wochenende 5 coole kostenlose Spiele, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt,

Wie immer gilt: Einige Spiele könnt ihr für immer behalten, andere nur für einen begrenzten Zeitraum spielen.

Highlight der Woche: Rise of Industry

1:37 Rise of Industry - Trailer zum Early-Access-Start der Wirtschaftssimulation

Genre: Wirtschaftssimulation | Entwickler: Dapper Penguin | Kosten abholen & behalten bis: 9. März (hier geht's zum Spiel bei Epic)

Ihr mögt klassische Wirtschaftssimulationen wie Der Industriegigant? Dann solltet ihr euch unbedingt Rise of Industry im Epic Store sichern.

Hier seid ihr ein aufstrebender Unternehmer, der im frühen 20. Jahrhundert sein Imperium auf die Beine stellt. Ihr baut verschiedene Ressourcen wie Kohle, Holz, Erz und Öl ab, verarbeitet diese in euren Fabriken und stellt daraus letztlich über 150 verschiedene Produkte her, die ihr dann gewinnbringend verkauft.

Damit euer Wirtschaftsimperium wie eine gut geölte Maschine läuft, müsst ihr natürlich auch die Logistik und Transportwege in eurer Planung berücksichtigen, um die Produktionsketten so effizient wie möglich zu gestalten.

Bei Steam steht Rise of Industry bei ordentlichen 76 Prozent positiven User Reviews, im GameStar-Test hat die WiSim deutlich schlechter abgeschnitten. Unsere Kritikpunkte lest ihr hier:

Rise of Industry Die potemkinsche Wirtschaftssimulation von Benjamin Danneberg

Weitere kostenlose Spiele

F1 Manager 2022

Die Formel 1 geht wieder los! Zur Feier des Saisonauftakts gibt's den F1 Manager 2022 für drei Tage kostenlos. Ihr heuert Mitarbeiter und Fahrer an, feilt an eurem Auto und legt Strategien für das Rennwochenende fest.

Kostenlos spielbar bis: 6. März (hier geht's zum Spiel auf Steam)

1:51 F1 Manager 2022: Der Gameplay-Trailer verströmt pure Königsklassen-Atmosphäre

Figment

Das Action-Adventure Figment verbindet Puzzleeinlagen und Kämpfe. Trotz seines einzigartigen, etwas kindlichen Kunststils behandelt das Spiel in seiner Handlung erwachsene Themen wie Tod, Krankheit und Trauma. Weil der Nachfolger bald erscheint, gibt's den ersten Teil nun kostenlos.

Kostenlos sichern & behalten bis: 9. März (hier geht's zum Spiel auf Steam)

Mehr zum Thema Figment - Schlimmes Trauma, schön übermalt von Klara Linde

Deadpoly

Deadpoly ist ein Survivalspiel und bietet all das, was man vom Genre erwartet: Basisbau, Crafting, Erkundung und natürlich Loot und Ressourcen sammeln, damit ihr in der von Zombies überrannten Welt überlebt.

Kostenlos spielbar bis: 9. März (hier geht's zum Spiel auf Steam)

Black Desert

Das koreanische MMORPG Black Desert wird mal wieder verschenkt. Das Spiel ist extrem Grind-lastig und erfordert viel Ausdauer. Wenn ihr dafür keine Zeit habt, lohnt sich womöglich ein Blick in den massiven Charaktereditor - denn dieser gehört immer noch zu den besten des Genres.

Kostenlos sichern & behalten bis: 9. März (hier geht's zum Spiel auf Steam)

8:02 Black Desert Online - Test: Grafik, Grinding, Großhandel

So, das war's auch schon wieder mit den kostenlosen Spielen zum Wochenende. Ist diese Woche etwas dabei, das ihr unbedingt ausprobieren müsst? Baut ihr euch ein florierendes Wirtschaftsimperium in Rise of Industry auf? Oder wollt ihr lieber euren eigenen Rennstall zur Weltmeisterschaft führen, um den Start der neuen Formel-1-Saison zu zelebrieren? Schreibt es uns gerne in den Kommentarbereich!