Kostenlos bei Steam & Epic: Ganze 8 Spiele & DLCs gibt's am Wochenende gratis

Endlich ist wieder Freitag - und somit gibt's auch endlich wieder kostenlose Spiele für euch! Bei Steam und Epic ist an diesem Wochenende richtig was los, insgesamt warten 8 kostenlose Spiele und DLCs auf euch. Also, lasst uns keine Zeit verschwenden und schauen, was es diesmal alles gibt.

Highlight der Woche: Deceive Inc.

1:50 Deceive Inc: Agentenspiel zeigt im Trailer, wie sein Gameplay funktioniert

Deceive Inc. ist erst vor einem Monat erschienen, jetzt könnt ihr bereits gratis in das Agentenspiel herein schnuppern. Ihr tretet allein oder im Team gegen andere Agenten an, um einen Koffer mit wertvoller Beute zu sichern. Dafür müsst ihr Sicherheitsterminals hacken und euch Zugang zur Schatzkammer verschaffen.

Klingt erst einmal ein wenig lahm, ist aber ziemlich spannend! Ihr verkleidet euch nämlich als NPCs und dürft euch nicht zu auffällig verhalten, da euch sonst die anderen Spieler, die ebenfalls auf der Karte herumschleichen, erkennen und ausschalten könnten.

Gleichzeitig müsst ihr ständig die Augen und Ohren offen halten und eure Umgebung nach Unregelmäßigkeiten scannen. Ihr seht einen NPC, der wild durch die Gegen rennt? Könnte ein Spieler sein! Ihr seht einen NPC, der allerlei Schubladen öffnet und Zeugs lootet? Das ist definitiv ein Spieler, also auf zum Angriff - und Daumen drücken, dass kein Dritter in der Nähe lauert.

Bei den Spielern kommt der Titel bislang ziemlich gut an, insgesamt 87 Prozent der User Reviews fallen positiv aus.

Kostenlos spielbar bis: 1. Mai (Steam)

Weitere kostenlose Spiele

Grounded

15:02 Grounded - Test-Video zum grandioses Survival-Spiel - Test-Video zum grandioses Survival-Spiel

Im Survivalspiel werdet ihr auf die Größe einer Ameise geschrumpft und legt euch mit Käfern und Spinnen an.

Kostenlos spielbar bis: 1. Mai (Steam)

Terratech

In diesem Open-World-Spiel baut ihr aus virtuellen Klemmbausteinen eigene Panzer, Hubschrauber und Flugzeuge, mit denen ihr die Welt erkundet - oder ihr stürzt euch mit eurer Kreation gleich in Multiplayer-Teamkämpfe.

Kostenlos spielbar bis: 4. Mai (Steam)

Violations Will Be Punished

Ein Rundenstrategiespiel in einem dystopischen Sci-Fi-Setting im 23. Jahrhundert. Ist aktuell kostenlos, wird demnächst aber 5 Euro kosten, wie der Entwickler diese Woche bekanntgab.

Kostenlos sichern und behalten bis: 1. Mai (Steam)

Breathedge & Poker Club

Bei Epic Games gibt's diesmal ein cooles Survivalspiel sowie eine Pokersimulation abzustauben. Wie ihr euch die beiden Spiele sichert und ob sie sich für euch lohnen, erfahrt ihr hier:

Kostenlos bei Epic Diese Woche gibt's ein richtig cooles Survivalspiel geschenkt von Tillmann Bier

Kostenlose DLC

Humankind - Para Bellum

Der neuste DLC für den Civilization-Rivalen ist erst diese Woche erschienen und wird direkt verschenkt. Ihr bekommt hier 6 neue Wunder, unter anderem das Kolosseum und die Kaiserliche Werft von Wilhemshaven.

Kostenlos sichern und behalten bis: 10. Mai (Steam)

Minion Masters - Arise!

Minion Masters ist ein Free2Play-PVP-Spiel, in dem ihr Einheiten beschwört und Zauber wirkt, um die feindliche Basis zu zerstören - ganz wie im Mobile-Dauerbrenner Clash Royale. Den neuesten DLC namens Arise! gibt es auch hier geschenkt.

Kostenlos sichern und behalten bis: 28. April (Steam)

The Oregon Trail - Cowboys and Critters

Der Videospiel-Klassiker Oregon Trail aus den 70er-Jahren hat 2022 ein aufwendiges Remake bekommen. Den brandneue DLC könnt ihr euch hier ebenfalls sichern, wenn ihr das Hauptspiel bereits besitzt.

Kostenlos sichern und behalten bis: 8. Mai (Steam)

Das war's mit den kostenlosen Spielen und DLCs zum Wochenende. Jetzt seid ihr gefragt: Welches Spiel werdet ihr diesmal ausprobieren? Weltraum-Survival in Breathedge? Ungezieferjagd in Grounded? Spannende Agenten-Action in Deceive Inc.? Schreibt es uns in die Kommentare und genießt das lange Wochenende!