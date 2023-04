Kostenlos bei Epic: Diese Woche gibt's ein richtig cooles Survivalspiel geschenkt

Bei Epic bekommt ihr momentan ein Weltraumabenteuer geschenkt, inklusive unsterblichem Huhn.

Auch diese Woche werden im Epic Store wieder zwei Spiele verschenkt. Survival-Fans dürfen sich über ein humorvolles Weltraumabenteuer freuen, außerdem dürfen Pokerspieler ihre Fähigkeiten in einer Simulation auf die Probe stellen. Wir stellen beide Titel kurz vor und verraten, für wen sie sich lohnen.

Breathedge

Genre: Survival-Adventure | Releasejahr: 2021, Early Access 2018 Zum kostenlosen Spiel

In Breathedge wollt ihr euren verstorbenen Großvater im Weltall zur Ruhe betten und steigt gemeinsam mit eurem unsterblichen Huhn in ein Raumschiff. Was folgt, ist eine gefährliche, spektakulär mit der Unreal Engine inszenierte Reise, die eine eher unspektakuläre Geschichte mit viel schwarzem Humor erzählt.

Eigentlich besteht Breathedge allein schon aus zwei Spielen: Die erste Hälfte des Spiels fühlt sich wie ein großartig umgesetztes Open-World-Survivalspiel an, in der zweiten Hälfte erlebt ihr eher ein Action-Adventure mit Schlauchleveln. Dieser Bruch ergibt zwar Sinn, sorgt aber teilweise auch für Frustration, wie wir im Test feststellen:

Breathedge im Test

Für wen geeignet? Breathedge wird gerne mit Subnautica verglichen, wenn ihr also mit dem Unterwasser-Survivalspiel viel Spaß hattet, ist das Überleben im Weltraum vielleicht auch euer Ding. Wenn euch eher alberner Humor wie in der Borderlands-Reihe gefällt, oder zumindest nicht stört, ist das ein weiterer Plus-Punkt. Vergesst aber nicht den erwähnten Bruch: Breathedge ist kein reines Survivalspiel!

Poker Club

In Poker Club könnt ihr euer Geschick im Kartenspiel beweisen.

Genre: Simulation | Releasejahr: 2021, Early Access 2018 Zum kostenlosen Spiel

Wenig überraschend handelt es sich bei Poker Club um eine Poker-Simulation. Das Spiel wirbt mit seiner luxuriösen Ultra-HD Grafik samt Raytracing-Features, die selbst schäbige Hinterzimmer in beeindruckendem Glanz erstrahlen lassen soll.

Spielerisch erwarten euch verschiedene Turniermodi, sowie die Möglichkeit, online gegen andere Pokerprofis anzutreten. Alternativ könnt ihr auch eigene Partien mit personalisierten Regeln spielen.

Für wen geeignet? Eine gewisse Begeisterung für das zugrundeliegende Kartenspiel solltet ihr hier natürlich mitbringen. Kompletter Poker-Profi müsst ihr wohl aber nicht sein: Poker Club richtet sich genau so an Anfänger wie an Profis.

Ist diese Woche ein Spiel für euch dabei? Habt ihr einen der Titel vielleicht schon gespielt und könnt ihn empfehlen oder davon abraten? Schreibt es gerne in die Kommentare!