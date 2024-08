Kostenlos bei Steam + Epic: Ein Shooter-Meisterwerk und 4 weitere Spiele gibt’s dieses Wochenende gratis

In Hunt: Showdown 1896 könnt ihr euch am Wochenende dem neuen Hellborn stellen - und das vollkommen kostenlos.

Nächste Woche steigt die große gamescom 2024 Party, doch bereits jetzt gibt's Grund zu feiern. Denn bei Steam und Epic warten fünf kostenlose Spiele auf euch. Wie immer gilt: Einige könnt ihr für immer behalten, andere für begrenzte Zeit gratis testen.

Highlight der Woche: Hunt: Showdown 1896

15:04 Hunt: Showdown 1896 - Vorschau-Video: Crytek bringt einen der besten Shooter in die Zukunft!

Genre: Multiplayer-Shooter | Entwickler: Crytek | Kostenlos spielbar bis: 19. August (Steam)

Es ist eine düstere Nacht in den Bergen Colorados. Der Wind pfeift durch die zerklüfteten Schluchten, und irgendwo in der Ferne heult ein Wolf. Die Atmosphäre in Hunt: Showdown 1896 ist angespannt, denn uralte Schrecken, tief verborgen in den Minen und verlassenen Städten, erwachen zum Leben, während mutige Jäger sich auf die Jagd nach den entstellten Kreaturen machen, die diese verfluchte Wildnis heimsuchen …

Hunt Showdown hat mit dem Update 1896 einen gewaltigen Sprung nach vorn gemacht und fühlt sich fast wie eine Fortsetzung an. Ab sofort könnt ihr das Spiel während des Free Weekends vom 15. bis 19. August 2024 kostenlos auf Steam ausprobieren.

Mit dem Update 1896 führt Hunt Showdown eine völlig neue Map ein: Mammon’s Gulch, ein düsteres Colorado-Setting voller zerklüfteter Berge, tiefer Minen und strategisch wertvollen Aussichtspunkte. Diese neue Umgebung stellt einen deutlichen Kontrast zu den bisherigen sumpfigen Bayou-Maps dar.

15:11 Hunt: Showdown 1896: Wir unternehmen einen Spaziergang über die neue Map - bei Tag und bei Nacht

Autoplay

Das Update bringt nicht nur optische und technische Verbesserungen durch die neue CryEngine 5.11, sondern auch tiefgreifende Änderungen im Gameplay.

Die Waffenbalance wurde überarbeitet, neue Geräuschquellen wie Fledermäuse und Kühe sorgen für mehr taktische Tiefe und das Sniper Gunplay wurde durch die Einführung von Bullet Drop und dichterer Vegetation deutlich anspruchsvoller. Hinzu kommen neue Herausforderungen, neue Waffen und ein neuer Boss namens Hellborn, der im Rahmen des Scorched Earth-Events bekämpft werden kann.

Allerdings gibt es einen großen Kritikpunkt: Das neue Nutzerinterface ist eine absolute Zumutung und lässt Hunt-Veteranen auf die Barrikaden gehen.

Weitere kostenlose Spiele bei Steam & Epic

Death's Gambit: Afterlife : Ein knallharter Metroidvania-Sidescroller, in dem ihr als rechte Hand des Todes das Geheimnis der Unsterblichkeit aufdeckt. Kostenlos sichern & behalten bis : 22. August (Epic Games Store

: Ein knallharter Metroidvania-Sidescroller, in dem ihr als rechte Hand des Todes das Geheimnis der Unsterblichkeit aufdeckt.

1:05 Death's Gambit - Launch-Trailer verspricht dramatische Todes-Story

Drawful 2 : Ein kurzweiliges Partygame, in dem ihr mit Freunden witzige Bilder und noch witzigere Antworten liefern müsst. Kostenlos sichern & behalten bis : 28. August (Steam)

: Ein kurzweiliges Partygame, in dem ihr mit Freunden witzige Bilder und noch witzigere Antworten liefern müsst. Need for Speed Unbound : Der aktuelle Ableger der langlebigen Rennspiel-Reihe schickt euch auf stylishe Straßenrennen mit einem einzigartigen Grafikstil. Kostenlos spielbar bis : 19. August (Steam)

: Der aktuelle Ableger der langlebigen Rennspiel-Reihe schickt euch auf stylishe Straßenrennen mit einem einzigartigen Grafikstil.

5:03 Need for Speed Unbound-Gameplay: Wir fahren ein (fast) perfektes Rennen

Intravenous : In diesem Top-Down-Stealth-Shooter erwartet euch eine coole Mischung aus Splinter Cell und Hotline Miami. Kostenlos sichern & behalten bis: 22. August (Fanatical)

: In diesem Top-Down-Stealth-Shooter erwartet euch eine coole Mischung aus Splinter Cell und Hotline Miami.

⚠️ Hinweis ⚠️: Den Steam Key für Intravenous erhaltet ihr kostenlos über den Online-Shop von Fanatical.com. Allerdings müsst ihr euch für den Newsletter der Webseite anmelden, um euch das Spiel sichern zu können. Habt ihr dies getan, könnt ihr euch anschließend umgehend wieder vom Newsletter abmelden.