Kostenlos bei Steam & Epic: Dieses Wochenende sind 4 tolle Spiele gratis

Am Wochenende sind wieder einige Spiele komplett kostenlos verfügbar.

Ihr habt es fast bis ins Wochenende geschafft - und diesmal winken die freien Tage mit mehreren hochkarätigen Spielen, die bei Steam und Epic gratis zur Verfügung stehen. Wir verraten euch gleich, was euch erwartet.

Nicht vergessen: Auch der große Steam Spring Sale 2023 ist gestartet! Falls bei den Gratisspielen der Woche also nichts für euch dabei ist, habt ihr immerhin beste Chancen, ein paar Schnäppchen abzustauben. Alle Infos gibt’s in unserer Sale-Übersicht.

Highlight der Woche: CoD Modern Warfare 2

14:32 Call of Duty: Modern Warfare 2 - Multiplayer-Test: MW2 stolpert zum Erfolg

Genre: Shooter | Entwickler: Infinity Ward | Kostenlos spielen bis: 20. März (hier geht's zum Spiel bei Steam)

Call of Duty Modern Warfare 2 ist frisch in die Season 2 Reloaded gestartet, die zum Beispiel endlich eine komplett neue Map bringt. Auch neue Waffen und Cosmetics sind mit dem großen Update verfügbar, dazu gibt’s haufenweise Balance-Änderungen.

Falls ihr bisher unentschlossen wart, ob der Shooter was für euch ist, habt ihr jetzt die perfekte Gelegenheit, ihn auszuprobieren, ohne eurem Geldbeutel wehzutun. Der komplette Multiplayer und Teile der Raid-Koop-Missionen sind übers Wochenende kostenlos spielbar. Eure Fortschritte könnt ihr mit ins dauerhaft kostenlose Warzone 2 nehmen (und umgekehrt).

Plant auf jeden Fall genug Zeit für den Download ein, für das Gesamtpaket MW2 und Warzone 2 werden mehr als 100 GB fällig. Ihr habt die Wahl, das Spiel bei Steam oder direkt bei Battle.net herunterzuladen.

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende

Anno 1800

Der König der Aufbau-Strategie steht euch gerade kostenlos zur Verfügung. Ihr könnt in diesem Zeitraum so lange spielen, wie es euer Baumeisterherz begehrt, sämtlicher Fortschritt wird gespeichert, solltet ihr das Spiel danach kaufen. Wir haben hier den perfekten Guide für schöne Inseln in Anno 1800:

Anno 1800 Diese Schönbau-Tipps findet ihr in keinem anderen Guide von Géraldine Hohmann

Kostenlos spielbar bis: 23. März (Hier geht’s zu Anno 1800 bei Epic)

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep

Der beliebte Borderlands-2-DLC, in dem ihr eine abgedrehte Runde Dungeons & Dragons spielt - ähm, wir meinen natürlich Bunkers & Badasses. Explosions-Fanatikerin Tiny Tina ist der Spielmeister und entsprechend fliegen natürlich die Fetzen.

Ihr bekommt bei Steam gerade die Standalone-Version kostenlos und dürft sie dauerhaft behalten. Wenn ihr mit Freunden zusammen spielen wollt (definitiv empfehlenswert!), brauchen die das Spiel auch, gebt ihnen also Bescheid.

Kostenlos holen bis: 23. März (Hier geht’s zu Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep bei Steam)

Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War

0:57 Gladius: Relics of War - Gamplay-Trailer zum Warhammer-40K-Strategiespiel

Ein richtig gutes 4X-Spiel aus dem Warhammer-40K-Universum. Vier spielbare Fraktionen (Astra Militarum, Space Marines, Orks und Necrons) kämpfen um wertvolle Relikte und werfen sich dafür in riesige Schlachten unter eurem Kommando. Im Test konnte uns die Kriegstaktik überzeugen, viel Story solltet ihr allerdings nicht erwarten.

Wenn ihr euch das Spiel während der Aktion bei Epic sichert, dürft ihr es für immer behalten.

Kostenlos holen bis: 23. März (hier geht’s zu Warhammer 40K: Gladius - Relics of War bei Epic)

Das sind sie also, die kostenlosen Spiele fürs Wochenende - und teils noch einige Tage darüber hinaus! Ist bei den Gratis-Angeboten diesmal was nach eurem Geschmack dabei oder schlagt ihr doch lieber im Steam Sale zu? Oder habt ihr sowieso noch eine vollgepackte Bibliothek, die dringend eure Aufmerksamkeit verlangt?