Wie jede Woche präsentieren wir euch auch an diesem Freitag wieder die kostenlosen Spiele fürs Wochenende. Diesmal mit dabei: Ein geniales Action-RPG, das bei Fans von Diablo und Path of Exile enorm gut ankommt.

Wie immer gilt: Die Spiele könnt ihr entweder für immer behalten oder für einen bestimmten Zeitraum kostenlos spielen - wir kennzeichnen das bei jedem Spiel separat für euch.

Highlight der Woche: Last Epoch

2:47 Last Epoch - Der Diablo- und Wolcen-Konkurrent zeigt seine neuen Features

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Eleventh Hour Gaming | Kostenlos spielbar bis: 26. Februar (hier geht's zum Spiel auf Steam)

Last Epoch ist bereits seit 2020 im Early Access und entwickelt sich stets weiter. Ihr bekommt hier ein Action-Rollenspiel im Stil von Diablo und Path of Exile.

Das Geniale an Last Epoch: Nicht nur wird eine interessante Geschichte mit Zeitreisen erzählt, ihr bekommt auch noch richtig gutes Gameplay. Der Titel besticht insbesondere durch seine riesige Anzahl an möglichen Builds.

Ihr habt 15 verschiedene Klassen zur Auswahl, die sich beliebig miteinander kombinieren lassen. Insgesamt stehen euch über 100 verschiedene Skill Trees zur Verfügung, die jeweils eigene Fertigkeiten und Talente mit sich bringen.

Insbesondere Fans von Beschwörerklassen wie Nekromanten können hier auf ihre Kosten kommen, denn es gibt unzählige Möglichkeiten, um Diener und Begleiter herbeizurufen

Trotz der riesigen Anzahl an möglichen Builds ist Last Epoch aber nicht so unheimlich kompliziert wie Path of Exile - ihr könnt also einfach drauflos spielen, ohne zuvor Guides zu Builds herauszusuchen.

Um selbst reinzuspielen, könnt ihr einfach den Zugriff anfordern -Button auf der Steam-Shop-Seite drücken und dann erstmals den neuen Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler ausprobieren.

Weitere Gratis-Spiele am Wochenende

Duskers

In diesem durchaus gruseligen Strategie-Roguelike, dessen Atmosphäre stark an die Alien-Fime erinnert, seid ihr ein Drohnenpilot im Weltraum, der mit seinen Drohnen verlassene Raumschiffe erkundet. Mehr zum Spiel und wie ihr es euch dauerhaft sichert, erfahrt ihr hier:

Kostenlos bei Epic Für wen lohnt sich das neue Gratis-Spiel? von Tillmann Bier

Propnight

0:42 Propnight - Kurzes Gameplay aus dem 4vs1-Slasher-Spiel

Das asymmetrische Multiplayerspiel setzt auf das Prinzip von Dead by Daylight: Vier Überlebende müssen Generatoren reparieren, während sie von einem Killer gejagt werden. Hier sind die Survivor allerdings nicht ganz so wehrlos, denn sie können sich in allerlei Gegenstände verwandeln und sich so verstecken.

Kostenlos spielbar bis: 2. März um 19 Uhr (hier geht's zum Spiel auf Steam)

Das war's auch schon wieder mit den kostenlosen Spielen zum Wochenende. Welches Gratis-Game werdet ihr diese Woche ausprobieren? Wollt ihr euch gruseln und verlassene Raumschiffe erkunden oder euch von einem Killer jagen lassen? Oder gebt ihr dem Action-RPG wenige Wochen vor dem Start der ersten Diablo 4 Beta eine Chance? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!